Yale bringt 2024 eine Menge Sicherheit für euer Haus: Kameras, Klingel und mehr

Yale, der führende Anbieter von intelligenten Sicherheitslösungen für das Zuhause, kündigte die Einführung der nächsten Produktgeneration an.

Was bringt Yale im Jahr 2024?

Genauer gesagt werden uns der neue Yale Smart-Alarm, das Yale Smart-Kamera-Sortiment und die Smart-Videotürklingel erwarten. Wir bewegen uns also fort von der Sicherung von Schränken – Die Produkteinführungen werden von der Kampagne „Sicherheit einfach gemacht“ begleitet. Dank des intelligenten Designs und der innovativen Funktionen dieser Produkte in Verbindung mit der Yale Home App als Teil des Yale Smart Sicherheit-Ökosystems wird die Kontrolle über die Sicherheit des eigenen Zuhauses zum Kinderspiel. Denn der Yale Smart-Alarm, das Sortiment an Smart-Kameras und die Smart-Videotürklingel sind über die intuitive Yale Home App nahtlos mit dem gesamten Yale Smart Sicherheit- Ökosystems kompatibel. Doch worum geht’s bei den neuen Produkten?

Der neue Yale Smart-Alarm ist die perfekte Lösung für Hausbesitzer:innen, die Wert auf erstklassige Sicherheit und beispiellosen Komfort legen. Der Smart-Alarm ist einfach einzurichten und zu bedienen und lässt sich problemlos installieren. Er ist schlank, elegant, hochfunktional und fügt sich nahtlos in jedes Haus ein. Der Yale Smart-Alarm lässt sich vollständig über die Yale Home App steuern, die euch Sicherheit, Komfort und Ruhe auf Knopfdruck bietet. Über die App können wir unseren Alarm in Echtzeit überwachen und erhalten intelligente Warnmeldungen direkt auf das Telefon, wenn die Alarmsensoren ausgelöst werden. Wir können unseren Alarm von jedem Ort der Welt aus aktivieren und deaktivieren. Ein Hoch auf die Cloud! Bis zu 100 Zubehörteile stehen dem Produkt zur Verfügung, um alles kontrollieren und schützen zu können.

Rundherum sicher mit Yale

Die neue Yale Smart-Innenkamera, die Yale Smart-Außenkamera und die Yale Smart-Videotürklingel bieten Verbrauchern erweiterte Sicherheit und Komfort auf Knopfdruck. Die neuen Kameras und die Türklingel mit ihrem eleganten Design ohne Einbußen bei der Funktionalität fügen sich nahtlos in jedes Haus ein und lassen sich über die Yale Home App von überall und jederzeit einfach installieren, bedienen und steuern. Sowohl die Innen- als auch die Außenkamera sind preisgekrönt und erhielten zwei Red-Dot-Auszeichnungen, die zu den begehrtesten Qualitätssiegeln für hochwertiges Design zählen. Mit den neuen Smart-Kameras und der Smart-Videotürklingel stehen uns viele Möglichkeiten offen. Die Sprachsteuerung ist eine weitere einfache Möglichkeit, die Smart-Kameras und die Türklingel zu steuern.

So können wir die Geräte beispielsweise bitten, uns zu zeigen, wer vor der Tür steht, oder nach den Kindern zu sehen, während man mit dem Zubereiten des Abendessens beschäftigt ist. Die Yale Smart-Kameras und die Smart-Videotürklingel verfügen über eine Zwei-Wege-Audio-Funktion, die es allen ermöglicht, jederzeit mit anderen Personen zu sprechen und sie zu hören. Doch auch innen wird es sicher: Die Smart-Innenkamera von Yale bietet ein gestochen scharfes 1080p-HD-Bild, ein 110°-Sichtfeld, eine Live-Anzeige, bewegungsausgelöste Aufnahmen, Nachtsicht und detaillierte Benachrichtigungen. Die Smart-Innenkamera kann auch in den Privatsphärenmodus wechseln, wenn ihr selbst nach Hause kommt, um den Komfort zu erhöhen. Dieser Modus kann aktiviert werden, sobald die Tür mit einem Yale Smart-Schloss entriegelt oder der Alarm deaktiviert wird.

Security für innen wie außen

Die in der Kamera integrierte KI-Technologie ermöglicht es dem Benutzer, die Erkennung von Personen sowie anpassbare Zonen und Zeiteinstellungen ohne zusätzliche Kosten zu aktivieren. Mit den anpassbaren Erkennungsbereichen und der Zeiteinstellung können Benutzer bestimmte Bereiche definieren, die von der Kamera erfasst werden sollen, und die Bewegungseinstellung nutzen, um Benachrichtigungsauslöser von regelmäßigen Ereignissen auszuschließen. Außen geht das genauso: Die Smart-Außenkamera schreckt potenzielle Bedrohungen ab und bietet uns ein gestochen scharfes 1080p-HD-Bild, ein 154°-Sichtfeld, bewegungsgesteuerte Aufnahmen, eine verbesserte Farb-Nachtsicht und einen Scheinwerfer, der bei Bewegungserkennung ausgelöst werden kann. Dabei können wir zwischen wiederaufladbaren Batterien oder einer kabelgebundenen Stromquelle wählen.

Mit der Yale Smart-Videotürklingel können wir Besucher jederzeit und überall sehen, hören und mit ihnen sprechen. Sie bietet ein gestochen scharfes 1080p-HD-Bild, ein Sichtfeld von 154°, Zwei-Wege-Audiogespräche, eine Live-Anzeige und Nachtsicht für klare Aufnahmen, die rund um die Uhr auf dem Smartphone angesehen werden können. Die Yale Türklingel mit sieben verschiedenen Klingeltönen ist einfach einzurichten und zu bedienen und wird über einen eingebauten Akku oder eine kabelgebundene Lösung mit Strom versorgt. Hausbesitzer können detaillierte Benachrichtigungen in Echtzeit erhalten, wenn eine Bewegung erkannt wird, und einen „Anruf“ erhalten, sobald Besucher die Türklingel drücken, damit sie nie wieder eine Lieferung oder einen Gast verpassen.

Yale-Abo und Verfügbarkeit

Ein Abonnement für die Smart-Kameras und die Smart-Türklingel ist ebenfalls erhältlich, um weiteren Schutz zu bieten. Das Abonnement umfasst intelligente KI-Funktionen wie Fahrzeug-, Haustier- und Paketerkennung sowie Cloud- Aufzeichnungsoptionen. Diese Produkte sind ab Januar 2024 zu folgenden UVP-Preisen erhältlich:

Yale Smart Alarm-Starter Kit: 349,99 Euro

Yale Smart Alarm-Starter + Kit: 389,99 Euro

Yale Smart Alarm-Paket mit Sirene: 439,99 Euro

Yale Smart Außenkamera: 129,99 Euro

Yale Smart Innenkamera: 59,99 Euro

Yale Smart Videotürklingel: 159,99 Euro

Was sagt ihr dazu – ist da etwas für euch dabei?