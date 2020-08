Yakuza: Like a Dragon Release-Termin enthüllt (+Trailer)

Gute Nachrichten für alle, die auf die Bekanntgabe auf den Yakuza: Like a Dragon Release-Termin warten – SEGA gab nun bekannt, dass der Titel am 13. November 2020 für Xbox One, Windows 10, PS4 und Steam erscheinen wird. Der Titel erscheint ebenfalls gleichzeitig am Veröffentlichungstag der Xbox Series X-Konsole im November. Die PS-5-Version folgt.

Passend dazu veröffentlichte Sega einen neuen Trailer, der euch in weniger als zwei Minuten auf eine Reise durch die Straßen Yokohamas, dem neuen Schauplatz in Yakuza: Like a Dragon, mitnimmt. Im Video ist der neue Protagonist der Yakuza-Serie, Ichiban Kasuga, gemeinsam mit seinen Gruppenmitgliedern Nanba, Saeko und Adachi zu sehen, die ein paar der über 20 einzigartigen Berufe im Spiel ausüben. Ichiban nimmt eine besondere Rolle ein, die nur als eine Art Meta-Weltsicht beschrieben werden kann: Er stellt sich vor, der Protagonist in einem RPG zu sein, weshalb auch seine Schlägereien als rundenbasierte Kämpfe ausgetragen werden. Spieler, die sich schon immer mal eine Kochmütze aufziehen wollten und ihren Gegner mal so richtig mit einer Prise Pfeffer einen überziehen wollten, finden mit Yakuza: Like a Dragon definitiv das richtige Spiel – kein anderer Titel bietet diese abgedrehte Erfahrung.