Xiaomi Pad 6 Test: Unterhaltung und Produktivität in einem Tablet vereint

Das Xiaomi Pad 6 will Flaggschiff-Qualitäten zu einem leistbaren Preis bringen. Ob dies gelingt, lest ihr hier in unserem Testbericht!

Es muss ja nicht immer gleich ein vierstelliger Betrag sein: Starke Tablet gibt es mittlerweile auch schon wesentlich günstiger. Dies beweist das Xiaomi Pad 6 mit seiner ordentlichen Ausstattung, einer Vielzahl an Features und einem Preis ab 399,90 Euro. Da stellt sich nur noch die Frage: Was kann das Tablet denn alles überhaupt? Während die offizielle Website des Produkts natürlich alle Highlights auflistet, wenden wir uns dem tatsächlichen Gebrauch im Alltag zu. Legen wir los mit unserem Review!

Gehäuse und Design

Das Xiaomi Pad 6 hat ein Aluminiumgehäuse und ein angenehmes Gewicht. Dies vermittelt ein Premium-Gefühl bei der Benutzung. Sein Design erinnert etwas an das iPad Pro, was das Premium-Gefühl nochmals unterstreicht. Das Gerät ist in drei Farben, Gravity Gray, Champagne und Mist Blue erhältlich. Die Rückseite des Tablets ist leicht mattiert, weshalb es auch nicht sonderlich empfindlich für Fingerabdrücke ist. Die Vorderseite besteht aus Corning Gorilla Glass 3, was gut vor Kratzern schützt. Oben am Gehäuse findet sich der Einschaltknopf und seitlich die Lautstärketasten.

Als langjähriger Samsung-Benutzer irritiert das im ersten Moment etwas, aber man gewöhnt sich schnell daran. Seitlich am Gehäuse fällt auf, dass ein SIM-Kartenschacht eingefräst wurde, der aber beim vorliegenden Modell keine Funktion hat. Es ist anzunehmen, dass der Schacht erst im Pro-Modell verwendet wird. Zum Entsperren des Tablets kann sowohl auf Gesichtserkennung als auch auf einen PIN zurückgegriffen werden. Ein Fingerprint-Reader fehlt an dieser Stelle leider. Da ich mein Tablet auch beruflich verwende, hätte ich mir diesen zusätzlichen Schutz gewünscht. Angesichts der Preisklasse kann man hier aber dennoch nicht meckern.

Zur optionalen Tastatur

Auf der Rückseite des Xiaomi Pad 6 finden sich Pogo Pins, die für die Verbindung zur Tastaturhülle verwendet werden. Diese wird magnetisch am Tablet befestigt und bietet einen soliden Halt. Da die Tastatur etwas kleiner als eine Standardtastatur ist, braucht es etwas Zeit, bis man sich an den Abstand zwischen den Tasten gewöhnt hat. Die Tastatur ist stabil und lässt sich nicht biegen, und das Tippgefühl ist hervorragend. Man könnte seine E-Mails grundsätzlich auch auf dem Schoß tippen. Die Gewichtsverteilung ist hier aber nicht ganz optimal, weshalb man Acht geben muss, dass das Tablet nicht kippt. Zudem ist man hier beim Neigungswinkel des Tablets etwas eingeschränkt, wodurch der Blick auf das Tablet nicht immer optimal war.

Wie bei allen Tastaturen, die direkt in der Hülle verarbeitet sind, ist die Nutzung außerhalb des Tippens etwas unbequem. Wenn ich bspw. im „Tablet-Modus“ etwas lesen wollte, habe ich die Hülle häufig entfernt, um keine versehentlichen Eingaben auf der Tastatur zu machen. Alles in allem ist die Tastatur aber eine gute Ergänzung für alle, die ihr Tablet auch für produktive Zwecke, wie etwa das Schreiben von E-Mails, verwenden möchten. Neben der Tastatur ist als optionales Zubehör noch ein Stift erhältlich, der allerdings nicht im Zuge dieses Berichts getestet wurde.

Das Display des Xiaomi Pad 6

Das 11-Zoll LCD-Display beeindruckt mit einer Bildwiederholungsrate von bis zu 144Hz und einer Auflösung von 2,880 x 1,800 Pixel bei einer Pixelpdichte von 309 ppi. Die Bildwiederholungsrate kann dabei adaptiv eingestellt werden (60Hz, 90Hz, 144Hz), um die Leistung an die jeweilige Tätigkeit anzupassen und trotzdem Energie zu sparen. Im täglichen Umgang spürt man die Ausstattung auch deutlich – das Bild ist gestochen scharf, das Display reagiert schnell und flüssig. Die Farben sind kräftig und akkurat. Zudem wird das Display hell genug, um auch draußen lesen oder Filme schauen zu können. Für angenehmeres Lesen bietet das Tablet auch einen Lesemodus.

Neben einem „klassischen“ Modus wird hier auch ein „Papier“-Modus angeboten. Letzterer simuliert die Körnung von Papier – ein ungewöhnliches Feature, das ich beim Zeitung lesen tatsächlich sehr gerne genutzt habe. Auch bei Spielen kann das Display überzeugen. Im Test lief Asphalt 9 flüssig mit den höchsten Grafikeinstellungen und mit einer Frame-Rate von 60 fps. In einem League of Legends Wild Rift-Match konnten sogar Werte zwischen 90 und 121 fps erreicht werden. Ein OLED-Display wäre zwar noch das letzte i-Tüpfelchen gewesen. Da das verbaute Display in Bezug auf Schärfe, Farbe und Kontraste aber auf so hohem Niveau ist, ist das angesichts des leistbaren Preises zu verschmerzen.

Leistung und Hardware

Je nach Modell hat das Xiaomi Pad 6 entweder 6 GB oder 8 GB RAM mit einer Speicherkapazität von 128 GB oder 256 GB. Als Prozessor kommt ein Snapdragon 870 zum Einsatz. Mit diesem Prozessor lassen sich alltägliche Aufgaben schnell und flüssig erledigen – sei es E-Mails verfassen, Internetrecherchen oder Mitschriften während einer Besprechung auf Teams. Auch Spiele stellen, wie oben beschrieben, kein Problem dar. Die Lautsprecher, die Dolby Atmos unterstützen, haben einen detaillierten und vollen Klang. Sie können auch bei basslastiger Musik oder Actionfilmen sehr zufriedenstellend wiedergeben. Für raumfüllende Akustik würde man vermutlich zwar dennoch auf dezidierte Boxen zurückgreifen, dennoch sind sie für den einfachen Medienkonsum mehr als ausreichend.

Die Leistung eines Tablets hängt aber nicht nur von der verbauten Hardware ab, sie fällt und steigt je nach Betriebssystem. Das Xiaomi Pad 6 verfügt zum Testzeitpunkt über MIUI 14 basierend auf Android 13. Der deutlichste Unterschied, der mir im Umgang mit dem Xiaomi Pad 6 im Vergleich zu meinem Samsung Galaxy Tab S7 auffällt, ist die Verfügbarkeit einer Gestensteuerung. Dieses zunächst ungewohnte Feature gefiel mir mit der Zeit immer besser, so dass ich es jetzt bei meinem alten Tablet fast schon vermisse. Ein oft polarisierender Faktor, wenn es um herstellereigene Betriebssysteme geht, stellen die Systemapps dar. Ich bin hier leider ein Gewohnheitstier und verwende immer dieselben Apps, mit deren Leistung ich zufrieden bin und deinstalliere den Rest. Falls das nicht möglich ist, stecke ich die für mich überflüssigen Apps in einen eigenen Ordner, um ihn bis ans Ende seiner Tage zu ignorieren. Das hat auch hier wieder wunderbar geklappt.

Laufzeit, Kamera und Technik

Mit einer Akkukapazität von 8,840 mAh soll das Xiaomi Pad 6 laut Herstellerangaben bis zu 16 Stunden Videowiedergabe schaffen. Im Praxistest mit der Serie The Witcher auf Netflix kommt das Tablet bei einer Display-Helligkeit von ca. 70% und verbundener Tastaturhülle auf 13:26 Stunden. Als Power-User kommt man also locker durch den Tag, evtl. sogar zwei bei leichteren Anwendungen. Mit einem normalen Ladekabel eines Drittanbieters braucht das Tablet ca. 5 Stunden, um von 0 auf 100% zu gelangen. Mit dem beiliegenden Schnellladegerät lässt sich die Zeit auf ca. 1:40 Stunden verkürzen. Das Tablet besitzt eine 13 MP Hauptkamera und eine 8 MP Frontkamera. Diese Kameras machen bei leichten Anwendungen wie Videotelefonie oder Fotos bei guter Beleuchtung eine gute Figur. Bei schlechten Lichtverhältnissen sind die Fotos wenig beeindruckend, aber wer schießt schon hauptsächlich Fotos mit einem Tablet? Hier noch die technischen Daten des Xiaomi Pad 6: