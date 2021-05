Xiaomi Mi Temperature & Humidity Monitor 2 im Test: Kleine Ergänzung

Der Mi Temperature & Humidity Monitor 2 ist klein, aber oho. Was diese Ergänzung für euer Eigenheim so bietet, lest ihr im Review!

Über den Mi Temperature & Humidity Monitor 2

Nicht ganz 10 Euro kostet der Mini-Helfer, das sei gleich mal vorweg verraten. Der Xiaomi Mi Temperature & Humidity Monitor 2 ist ein LCD-Screen, der euch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im Raum verrät. Ihr dürft das Gerät sowohl mit eurem Smartphone wie auch mit anderen Xiaomi-Devices verbinden. Da die Temperatur und Luftfeuchtigkeit direkt mit dem Wohlbefinden mancher Menschen zusammenhängen, ist es wichtig, auch darauf ein Augenmerk legen zu können.

Verbunden mit der Xiaomi Home-App

Wenn ihr den Mi Temperature & Humidity Monitor 2 mit eurem Smartphone verbindet, wisst ihr über Temperatur und Luftfeuchtigkeit immer Bescheid. Mehr noch, das Gerät bietet direkt am Screen Smileys an: Ein lächelndes Smiley bedeutet, dass alles in Ordnung ist, und ein grummelndes Smiley deutet auf einen Missstand hin. Da man den Sensor auch mit anderen Geräten verbinden kann, lässt sich so in einem wahren Smart Home gleich die eine oder andere Maßnahme ergreifen.

Kindermodus und Ausdauer

Das Gerät wird mit einer CR2032-Batterie versorgt und hält somit ein ganzes Jahr durch. Mehr noch, der Babymodus lässt den Mi Temperature & Humidity Monitor 2 euch warnen, wenn entweder Temperatur oder Luftfeuchtigkeit außerhalb der Komfortzone (20 bis 24 Grad, 45 bis 70 Prozent) liegen. Weiters bekommt ihr in der Xiaomi Home-App ein Diagramm präsentiert, wo ihr den Verlauf der letzten Stunden, Tage und Monate einsehen dürft. Alles in allem kann man dem Gerät absolut nichts vorwerfen!