Xenonauts 2 erscheint am 18. Juli 2023 im Early Access

Hooded Horse hat Xenonauts 2, die Fortsetzung des taktischen Alien-Verteidigungsspiels, angekündigt. Lest hier mehr!

Mehr über Xenonauts 2

Das originale Xenonauts (2014) war so etwas wie eine Fan-Entschuldigung für eine wahrgenommene Übermodernisierung der Serie in Firaxis Game’s 2012 XCOM: Enemy Unknown. Es blieb näher an der ursprünglichen 1994er Version des Kern-Gameplays und konzentrierte sich darauf, eine expansive und vielschichtige Geschichte gegen außerirdische Eindringlinge zu erzählen. Dementsprechend wollen sich Hooded Horse auf die Stärken des Titels konzentrieren: Xenonauts 2 soll “weniger eine direkte Fortsetzung und eher eine Neuinterpretation der ursprünglichen Vision mit einer modernen Engine, einer neuen Umgebung und einer raffinierten Mechanik” sein.

Zudem muss man das Original nicht gespielt haben, um die Fortsetzung genießen zu können. Sie bietet übrigens komplette 3D-Grafik und „zusätzliche strategische Tiefe“, also wird es spannend zu sehen, welche und wie viele Freiheiten wir genießen können! Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, und wir dürfen gespannt sein, wie der anfängliche Early Access-Titel aussehen wird. Wird alles schwierig, ist das Game einsteigerfreundlich, oder spricht man damit eher ausschließlich die Hardcore-Strategie-Fans an? So oder so, wir werden es erleben können, wenn das Spiel rauskommt. Xenonauts 2 wird am 18. Juli via Early Access auf Steam, GOG und Epic Game Store auf dem PC veröffentlicht.