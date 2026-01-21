Worum geht’s in Life is Strange: Reunion?

Square Enix hat offiziell Life is Strange: Reunion angekündigt, den neuesten Eintrag in der Life is Strange-Reihe. Worum geht’s?

Über Life is Strange: Reunion

Reunion, das von Deck Nine entwickelt wird (dem Studio, das zuvor für die Titel Life is Strange Before the Storm, True Colors und Double Exposure verantwortlich war), wird ganz offiziell der letzte Teil der Max and Chloe-Saga sein. Während sich das erste Life is Strange auf die Protagonistin Max Caulfield und ihre Beziehung zu ihrer Jugendfreundin Chloe Price konzentrierte, setzte nicht jedes Spiel in der Serie seine Geschichte fort – Life is Strange 2 und Life is Strange: True Colors konzentrierten sich auf völlig unterschiedliche Protagonisten. Reunion – das am 26. März auf PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht wird – verspricht jedoch, sich nicht nur noch einmal auf Max und Chloe zu konzentrieren, sondern ihre Handlung zu einem Abschluss zu bringen. Die Spieler werden die Caledon University erneut besuchen, wo Max Caulfield als Fotografielehrer arbeitet, heißt es in Square Enix‘ Zusammenfassung der Handlung. Max kehrt von einem Wochenende zurück und findet Caledon in Brand gehüllt, während ein tobendes Inferno das geheiligte Gelände zerstört und das Leben von Max‘ Freunden, Studenten und Dozenten beendet.

Max entkommt der Verwüstung nur aufgrund ihrer Rückspul-Fähigkeit, einer übernatürlichen Fähigkeit aus dem ersten Teil, die es ihr ermöglicht, die Zeit umzukehren. Er springt durch ein Selfie in die Zeit zurück und hat jetzt nur noch drei Tage Zeit, um zu erfahren, wie das Feuer begann. Kann sie das Beste aus ihrer zweiten Chance machen, um diese feurige Katastrophe zu verhindern? Dann kommt Chloe Price in Caledon an, sehr zu Max‘ Überraschung: eine schockierende Auswirkung von Max‘ Verschmelzung der Zeitleisten am Ende von Life is Strange: Double Exposure. Von Albträumen einer Vergangenheit heimgesucht, die sie nie erlebt hat, und mit ihrem Griff in der Realität, braucht Chloe Max‘ Hilfe. Wir können sowohl als Max als auch als Chloe zu verschiedenen Zeiten im Spiel spielen, wobei wir Max‘ Rückspulkraft und Chloes Gabe des Backtalk nutzen, um uns durch die erzählerischen Rätsel des Spiels zu rätseln. Chloe ist wesentlich spitzzüngiger und kann Leute überreden oder sie Dinge fragen, was sich Max niemals getraut hätte, wohingegen Max wie üblich die Entscheidungsträgerin sein wird – auch in Reunion. Was sagt ihr?