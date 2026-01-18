Hier ansehen: Square Enix zeigt das neue Life is Strange für 2026

Square Enix hat eine Enthüllung für das nächste Life is Strange-Spiel festgelegt, das bestätigt wird, dass es 2026 veröffentlicht wird.

Das neue Life is Strange in 2026

„Trennen Sie das Echte vom Gerücht… Begleiten Sie uns zur exklusiven Enthüllung des nächsten Life is Strange-Spiels“, schrieb der Herausgeber in den sozialen Medien neben einem YouTube-Link. Die Enthüllung findet am Dienstag, den 20. Januar, um 19 Uhr unserer Zeit statt, bestätigte Square Enix.

Ab 18:29 Uhr geht’s los! Die Enthüllungspläne folgen einem Bewertungs-Leak für den neuen Titel der Life is Strange-Serie, der anscheinend den Untertitel Reunion trägt und eine Rückkehr für die Protagonistin Chloe Price sehen wird. Wir berichteten bereits darüber, aber die Wahrheit werden wir dann hier erfahren!