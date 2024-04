World of Warcraft: The War Within: Registrierung für Beta-Tests möglich

Wir können uns jetzt für die Chance registrieren, an Beta-Tests für die nächste Erweiterung von World of Warcraft, The War Within, teilzunehmen.

Diese Erweiterung, die später in diesem Jahr auf den Markt kommt, ist die erste von drei World of Warcraft-Erweiterungen, die im vergangenen November auf der BlizzCon angekündigt wurden. Die Worldsoul-Saga, die als “epische Geschichte beschrieben wird, die die ersten 20 Jahre von World of Warcraft feiert und neue Grundlagen für die Zukunft von Azeroth legt”, wird The War Within, Midnight und The Last Titan umfassen. “Sie werden durch nie zuvor gesehene unterirdische Welten voller verborgener Wunder reisen, das Vertrauen der neuen alliierten Rasse der Erde gewinnen und sich einem alten Übel stellen, das in der Dunkelheit lauert, wenn Sie sich für die Beta anmelden”, so Blizzard.

“Spieler, die sich dafür entschieden haben, können als Tester ausgewählt werden, und Einladungen werden während des gesamten Tests regelmäßig verschickt”, hieß es. Im Dezember veröffentlichte Blizzard eine Roadmap für 2024 für World of Warcraft-Inhalte. Zu der Zeit hieß es, dass The War Within im Spätsommer oder Frühherbst starten sollte. Ob das immer noch der Plan ist, ist nicht sicher. Laut der heutigen Ankündigung der Beta-Anmeldung wird die Erweiterung am oder vor dem 31. Dezember 2024 verfügbar sein.