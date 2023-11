World of Warcraft könnte demnächst auch auf Konsolen erscheinen

In einem Interview erklärte WoW-Vizepräsidentin und ausführende Produzentin Holly Longdale, dass eine Portierung auf Konsolen in Frage kommt.

World of Warcraft auf Xbox?

Auf die Frage, ob das Team von Blizzard das Konzept einer World of Warcraft-Konsolenversion interessant findet, sagte Longdale, dass sie “die ganze Zeit darüber sprechen” und fügte hinzu: “Wir sind jetzt Microsoft”. Obwohl Longdale später betont, dass es zu früh ist, solide Pläne für Konsolenports in Kürze umzusetzen. Schließlich haben die Teams von Blizzard und Xbox Games Studios, da der Deal erst vor kurzem abgeschlossen wurde, noch einiges vor sich. Es gibt auf jeden Fall aber Vorteile: Eine Konsolenversion würde bedeuten, dass mehr Spieler:innen mehr Zeit in World of Warcraft verbringen, vielleicht für ein Abonnement bezahlen oder vielleicht sogar über den Game Pass einsteigen. Einfach ausgedrückt, würde es eine Erweiterung der Spielerbasis bedeuten, was offensichtlich finanziell eine gute Sache für Blizzard wäre.

Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es eine Erhöhung des Entwicklungsaufwandes bedeutet. Macht man alle Mods, die es für die PC-Version gibt, auch irgendwie den Nutzer:innen auf Konsolen zugänglich, oder bleibt der Titel auf Konsolen mod-frei? Und falls ja, wie geht man dann mit den mythischen Raids um, die sich sehr darauf fokussieren, dass es gewisse Add-ons fast schon braucht? Cross-Play – eine Möglichkeit oder eben aufgrund der Unterschiede in den Versionen ein Hirngespinst? Ihr seht schon, es gibt hier einiges zu bedenken, bevor man sich mal eben an die Portierung des Spiels und all seinen Add-ons macht. Den Verantwortlichen ist es durchaus bewusst, und es gilt nun abzuwarten, wie sich die neuen Erweiterungen auf dem PC so machen. Würdet ihr World of Warcraft auf einer Konsole spielen wollen?