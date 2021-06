World of Warcraft Shadowlands Ketten der Herrschaft ab 30.6.2021 verfügbar

Gute Nachrichten für die Fans von World of Warcarft – in wenigen Tagen erscheint mit World of Warcraft Shadowlands Ketten der Herrschaft, das nächsten Kapitel der bislang letzten Erweiterung des MMORPGs. Es liegt an euch, die vier Pakte der Schattenlande zu vereinen und die Armeen des Kerkermeisters zu bekämpfen.

Das Inhaltsupdate Ketten der Herrschaft strotzt nur so vor neuen Inhalten – wagt euch in ein neues Gebiet des Schlunds vor und besucht Korthia, die Stadt der Geheimnisse. Dringt im neuen Schlachtzug in das Sanktum der Herrschaft vor und stellt euch dem Kerkermeister im Herzen von Torghast. Entdeckt den neuen Megadungeon Tazavesh, den Verhüllten Markt, lernt, euch über den Schattenlanden in die Lüfte zu erheben, und vieles mehr. Hier geht’s zu unserem Shadowlands-Test.

