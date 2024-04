World of Warcraft: Cataclysm Classic erscheint im Mai 2024

Blizzard hat ein Veröffentlichungsdatum für World of Warcraft Cataclysm Classic angekündigt. Am 20. Mai ist es so weit!

Mehr zu Cataclysm Classic

Party like it’s 2010: Ein Pre-Expansion-Patch wird am 30. April veröffentlicht, vor dem Start von Cataclysm Classic am 20. Mai um 15 Uhr PT weltweit (18 Uhr ET / 23 Uhr BST). “Der Cataclysm Classic Pre-Expansion Patch läutet die Erschung von Azeroth und die veränderte Landschaft in Kalimdor und den östlichen Königreichen ein, eine Vielzahl von Systemänderungen zusammen mit neuen Klassen- und Rassenkombinationen und den neuen Worgen- und Goblin-Rassen”, so Blizzard. “Die Spieler können auch mit dem Erlernen des neuen Archäologieberufs beginnen, Reforging verwenden, um Ihre Ausrüstung zu verbessern, und mehr”.

Mit dem Start von Cataclysm Classic im nächsten Monat “werden die Spieler ihre Reise von Level 80 bis 85 durch neue Zonen, neue Dungeons und Überfälle beginnen, PvP-Kämpfe in Tol Barad führen und weiter in die Geheimnisse der Dunkelmond-Messe auf der Dunkelmondinsel eintauchen”. Wie bei World of Warcraft Classic, Burning Crusade Classic und Wrath of the Lich King Classic wird die Nachbildung der dritten Erweiterung des Spiels für alle Spieler mit einem aktiven WoW-Abonnement verfügbar sein. Blizzard bestätigte, dass Cataclysm Classic in diesem Jahr während der BlizzCon im Dezember erscheinen würde, als es auch drei neue World of Warcraft-Erweiterungen ankündigte.