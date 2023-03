Wo Long: Fallen Dynasty ab sofort für Xbox, PlayStation & PC erhältlich

KOEI TECMO Europe und die Entwickler Team NINJA veröffentlichten heute das knallharte Action-RPG Wo Long: Fallen Dynasty für Xbox Series, Xbox One, PS4|5, PC über Windows und Steam sowie über Xbox Game Pass für Konsole und PC.

Was erwartet euch?

Wo Long: Fallen Dynasty spielt im Jahr 184 n. Chr., während der späteren Han-Dynastie, in einem Land, das von Chaos und Zerstörung heimgesucht wird. Mit einer kaiserlichen Dynastie am Rande des Zusammenbruchs liegt es in der Hand eines namenlosen Milizsoldaten, siegreich aus diesen harten Schlachten hervorzugehen. In den Turbulenzen der Drei Königreiche trifft man nicht nur auf unzählige Dämonen sondern auch auf einige der mächtigsten und furchterregendsten Krieger der Geschichte, wie Liu Bei, Cao Cao und Sun Jian. Um die Widrigkeiten zu überwinden, müssen Spieler ihre innere Stärke erwecken, indem sie den fließenden Schwertkampf der chinesischen Kampfkünste meistern, Zaubersprüche basierend auf den fünf Phasen (Elementen) wirken und sogar göttliche Bestien beschwören.