Wir machen weiter: Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 31.12.2023

Die iO Series 10 bietet die beste Reinigung von Oral-B mit revolutionärer magnetischer iO-Technologie für ein professionelles, sauberes Gefühl und eine Personalisierung wie nie zuvor. Sie kombiniert den einzigartigen runden Bürstenkopf von Oral-B mit sanften Mikrovibrationen für ein frisches, sauberes Mundgefühl und 100% gesünderes Zahnfleisch in einer Woche ggü. einer Handzahnbürste. Die magnetische iOSense Ladestation bietet personalisiertes Live-Coaching, damit ihr wisst wo, wann und wie ihr putzen müsst. 3D Zahn-Tracking mit künstlicher Intelligenz, um euer Putzverhalten auf der Außenseite, Innenseite und Kaufläche zu verfolgen – für eine optimale Reinigung. Mit dem interaktiven Farbdisplay könnt ihr außerdem zwischen den Putzprogrammen wählen und werdet an den Bürstenkopfwechsel erinnert – es begrüßt euch beim Einschalten und schenkt euch ein Lächeln für gute Putzleistung. Es gibt sieben Putzprogramme für ein persönliches Putzerlebnis: Tägliche Reinigung, Sensitiv, Zahnfleischschutz, Intensive Reinigung, Aufhellen, Super Sensitiv, Zungenreinigung.

Die iO Series 10 elektrische Zahnbürste mit der revolutionären iOSense Ladestation bietet euch personalisiertes Echtzeit-Feedback, um zu wissen wo, wann und wie ihr putzen müsst – für ein effektives und angenehmes Putzerlebnis. Ihr kombiniert sanfte Mikrovibrationen mit dem einzigartigen, runden Bürstenkopf von Oral-B und sorgt so jeden Tag für das Gefühl einer professionellen Zahnreinigung. Wechselt die Aufsteckbürste eurer Oral-B iO Zahnbürste alle 3 Monate, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 31.12.2023 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!