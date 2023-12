Wir machen weiter: Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 30.12.2023

Befreit mit eurem Top-Team und mithilfe des SchlumpfoMix das Dorf der Schlümpfe aus der Gewalt des Grünen Steins! Handy Schlumpf hat eine revolutionäre Erfindung gemacht: SchlumpfoMix! Aber es fehlt eine wichtige Zutat, der Grüne Stein, der in den gierigen Klauen von Gargamel liegt. Er macht sich auf den Weg, um den berühmten Grünen Stein aus Gargamels Labor zu beschaffen, eine Schlüsselzutat, die ihm bei der Verbesserung seiner Erfindung sehr helfen würde. Doch ein fataler Fehltritt lässt den Stein explodieren, und seine Bruchstücke verteilen sich über das Verfluchte Land. Der Grüne Stein hat nicht nur seine unglaublichen Kräfte, Materie zu kopieren und zu zersetzen, in die Wildnis entlassen, sondern auch die bösen Stolas befreit, eine neue Macht, die eine Schreckensherrschaft errichten will. Ein tolles Team von vier Schlümpfen muss sich aufmachen, um das Verfluchte Land vor den mächtigen Stolas zu befreien! Gut gerüstet, können die Schlümpfe auf den SchlumpfoMix und einen unerwarteten Verbündeten zählen – Gargamel selbst!

Agatha Christie: – Hercule Poirot: The London Cases

