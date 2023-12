Wir machen weiter: Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 28.12.2023

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Wir machen weiter und verlosen täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x Scars Above (PS5)



1x Scars Above (Xbox Series)

1x Saints Row Day One Edition (PS5)

1x Saints Row Day One Edition (Xbox Series)

Wir bedanken uns bei Plaion für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Saints Row

Willkommen in Santo Ileso, einer pulsierenden Stadt im Herzen des Südwestens der USA. In einer Welt voller Verbrechen, in der gesetzlose Gruppierungen um die Vorherrschaft kämpfen, wollen ein paar Freunde mit ihrer eigenen Verbrecherorganisation ganz nach oben. Mit Neenah, Kevin und Eli und euch als zukünftigem Boss bildet ihr die Saints – und legt euch mit den Los Panteros, den Idols und Marshall an, während ihr euer Imperium in Santo Ileso errichtet und um die Macht über die Stadt kämpft. Saints Row ist die Geschichte eines Start-Ups, nur dass es sich bei der Branche, in der die Saints arbeiten, eben um Verbrechen handelt. Erlebt den größten, besten Saints-Row-Spielplatz aller Zeiten; die lebendige Welt von Santo Ileso bietet den Hintergrund für eine riesige Sandbox voller rasanter Nebenquests, krimineller Unterfangen und Blockbuster-Missionen, in denen ihr euch bis ganz nach oben schießt, fährt und fliegt. Entfesslt den Saint in euch und bringt euren ganz eigenen Stil zum Ausdruck. Dazu stehen euch die umfangreichsten Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung, die ihr je in einem Open-World-Spiel gesehen hast. Erstellt eure Spielfigur, euer Auto und eure Crew nach euren Vorstellungen. Stürzt euch in epische Feuergefechte und Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden und erlebt einzigartig verrückte Momente, wie es sie nur in Saints Row gibt, sowie eine brandneue Geschichte, die sich um den unglaublichen Aufstieg zur Macht der Saints dreht. Ihr könnt die gesamte Kampagne dank des völlig ortsungebundenen Coop-Modus auch an der Seite eines Freundes erleben. Dabei könnt ihr beide eure Gang bis an ihre Grenzen treiben und gemeinsam eure ganz persönlichen, denkwürdigen Gameplay-Momente schaffen.