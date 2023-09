Wipeout-inspiriertes BallisticNG kommt wohl nicht für Switch

Ein geplanter Switch-Port von BallisticNG wurde aufgrund der jüngsten Richtlinienänderungen von Unity abgesagt.

Kein BallisticNG für Nintendo Switch

Anfang dieses Monats kündigte das Softwareentwicklungsunternehmen Unity Pläne an, Entwickler jedes Mal Gebühren zu erheben, wenn ein Spiel, das seine Unity-Engine verwendet, installiert wird. Trotz einer anschließenden Entschuldigung, gefolgt von einem Versuch, diese Pläne am Wochenende teilweise zurückzutreten, ist ein Großteil der Entwicklungsgemeinschaft immer noch frustriert über die vorgeschlagenen Änderungen der Nutzungsbedingungen von Unity, wobei einige sagen, dass dies ihre zukünftigen Projekte beeinflussen wird. Nun, in einem der ersten handfesten Beispiele dafür, sagt der Entwickler von BallisticNG, dass er seinen Switch-Port als direkte Folge der Unity-Situation abgebrochen hat.

Wie von ComicBook entdeckt, veröffentlichte der Entwickler Neognosis ein Update auf der Steam-Seite des Spiels, das besagt, dass der Switch-Port nicht mehr vorhanden ist, teilweise weil er auf eine neue Version von Unity upgraden müsste und daher den neuen Nutzungsbedingungen unterliegen würde. “Bis wir eine Switch-Version von BallisticNG fertig haben, wird der Schwellenwert für Unity-Versionen die neuen Versionen überschreiten, mit denen Unity ihre Änderungen vorantreibt, und wir haben derzeit kein Vertrauen, dass sie nicht versuchen werden, nochmal so etwas abzuziehen.“ Man springt also von Unity ab – so oder so.