Wichtig: Dead Island 2 – PS4 und Xbox One können keine Hosts für Koop-Modus sein

Dead Island 2 steigt aus der Asche auf, wie wir berichteten, mit vielen Zombies, die entweder alleine oder im Koop-Modus getötet werden können. Allerdings gibt es Einschränkungen!

Nur starke Partys in Dead Island 2

In einem Blogbeitrag, der die Koop-Funktionen des neuen Titels umreißt, stellen Dambuster Studios und Deep Silver die Hardware-Anforderungen klar. Das bedeutet, dass bestimmte Konsolen nicht in der Lage sein werden, Koop-Modi zu hosten, sondern nur mitmachen. Dies sind insbesondere die PlayStation 4, die Xbox One und die Xbox One S oder das, was sie “Base Generation 8” nennen. Da Dead Island 2 Koop-Spiele Peer-to-Peer und nicht serverbasiert sind, bedeutet dies, dass ein Spieler das Spiel hosten muss. Die grafischen Anforderungen des Titels bedeuten, dass eine Basis-Gen8-Konsole beim Start nicht in der Lage sein wird, Co-op-Hosting zu bewältigen, sondern nur beizutreten.

“Wir arbeiten daran, die Möglichkeit zu geben, in Zukunft auf allen Konsolen zu hosten”, heißt es in dem Blogbeitrag. Bei PC, PS4 Pro, PS5, Xbox One X und Xbox Serie-Konsolen gibt es keine Einschränkungen, sie sind stark genug, um den Host zu stellen. Wichtig: Dead Island 2 ist kein Cross-Play-Spiel, PlayStation- und Xbox-Spieler:innen können nicht miteinander spielen. Aber diejenigen aus derselben Konsolenfamilie – Xbox zu Xbox oder PS4 zu PS5 – werden in der Lage sein, sich zusammenzuschließen. Wir müssen auch einen bestimmten Punkt (20-30 Minuten im Spiel) erreichen, um Co-op als Option freizuschalten, Wir können in der Geschichte auch nicht vorspringen, also während jemand in Kapitel 6 einem anderen in Kapitel 3 helfen könnte, funktioniert es nicht umgekehrt.