Who you gonna call? – Ghostbusters: Legacy ab 19.11.2021 im Kino

Who you gonna call? The Ghostbusters! Das weltbekannte Geisterjäger-Franchise schlägt mit Ghostbusters: Legacy das nächste Kapitel ab 19.11.2021 im Kino auf.

Was erwartet euch?

Regisseur Jason Reitman und Produzent Ivan Reitman bringen mit Ghostbusters: Legacy das nächste Kapitel des Original-Ghostbusters-Universums auf die große Leinwand. Als eine alleinerziehende Mutter mit ihren beiden Kindern in einer Kleinstadt ankommt entdeckt sie ihre Verbindung zu den Original-Geisterjägern und das geheimnisvolle Erbe ihres Großvaters.

Neben Paul Rudd („Ant-Man“, „Avengers: Endgame“) und Carrie Coon („Widows“, „GoneGirl“) spielen u.a. Finn Wolfhard („Es“, „Stranger Things“) und Mckenna Grace („Annabelle 3“, „Captain Marvel“) mit. Die Regie übernahm Jason Reitman. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Jason Reitman und Gil Kenan. Der Film wurde produziert von Ivan Reitman. Als Executive Producer zeichnen Dan Aykroyd, Gil Kenan, Jason Blumfeld und Michael Beugg verantwortlich. Der Film basiert auf dem 1984er Film „Ghostbusters“, geschrieben von Dan Aykroyd und Harold Ramis.