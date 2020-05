What the Golf? erscheint für Switch mit Partymodus

What the Golf? erscheint ab dem 21. Mai mit einem brandneuen Zwei-Spieler-Party-Modus nun auch für die Nintendo Switch.

Das verrückte Golfspiel erschien bereits im September 2019 im Epic Store und per Apple Arcade, am 21. Mai ist es dann soweit – dann erscheint What the Golf? auch für die Switch. Der neue lokale Zwei-SpielerInnen-Party-Modus ermöglicht es Freunden, auf einer Reihe von wirklich sehr, sehr ernstzunehmenden Golfplätzen gegeneinander anzutreten. Bei dem Versuch, es bis zur Flagge zu schaffen, spielen aber beide gleichzeitig (fast so ähnlich, wie beim echten Golf). Bei der Version für Nintendo Switch wurden einige der Switch-Funktionalitäten wie der Touchscreen und bei einigen Leveln der Gyrosensor integriert und außerdem gibt es auch ein paar ganz neue Überraschungen.