West Side Story Welttournee 2022-2024 macht Halt in Wien

Von 31.Jänner bis 5. Februar 2023 macht die Welttournee des unerreichten Musical Klassikers – der West Side Story – auch Station in Wien (Es folgen bis Juni 2023 Gastspiele in Essen, Zürich, Wien, Baden-Baden, Leipzig, in Lausanne, Roubaix, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt und Dublin. Die Tournee wird im Sommer in Asien fortgesetzt). Ab Dezember 2022 geht das Meisterwerk in einer mitreißenden Neuinszenierung von Lonny Price auf weltweite Tournee: Alle Mitglieder dieser jungen und hochprofessionellen Cast wollen die aufwendige Produktion engagiert unverfälscht auf die Bühne bringen. Ziel der mehr als 70 Beteiligten: Diese bis heute so aktuell gebliebene West Side Story soll erneut zu einer Sternstunde am Musical-Himmel werden.

Was erwartet euch?

In der New Yorker Upper West Side vibriert die Luft: Rivalisierende Straßengangs, leidenschaftliche Rhythmen, eine verhängnisvolle Feindschaft und mittendrin die ganz große Liebe, die dafür kämpft, alle Hindernisse zu überwinden – und tragisch scheitert. Lassen Sie sich begeistern von der mitreißenden Neuinszenierung der West Side Story, die den unsterblichen Musical-Klassiker in ein neues Zeitalter führt. Auf großer Welttournee wird sie ab Ende 2022 die Herzen des Publikums rund um den Globus im Sturm erobern.

Maria, Somewhere, America – die unvergänglichen Melodien Leonard Bernsteins und herausragenden Choreografien von Jerome Robbins haben ein ganzes Genre neu definiert. Bis heute gilt der Musical-Klassiker als unerreichte Nummer 1: mutig, brisant und wegweisend. Wie einzigartig zeitlos die West Side Story ist, beweist einmal mehr Steven Spielbergs oscarprämierte Neuverfilmung von 2021.

Mit einer spannungsgeladenen Neuinszenierung, gepaart mit der legendären Original-Choreografie, schlägt das internationale Creative-Team rund um den New Yorker Regisseur Lonny Price nun das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte der West Side Story auf. Two Gangs. One Love: Eine unendliche, aber unmögliche Liebe – die universelle Macht, die bereits Romeo und Julia unsterblich machte, und bis heute nichts von ihrer Faszination verloren hat. (Quelle: Offizielle Webseite)