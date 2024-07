Holt euch zum Prime Day eine gratis Wurst in Wien

Wöd Deals – wöd Wurst, so lautet das Motto am diesjährigen Prime Day. Amazon geht am 16. und 17. Juli nicht nur mit hunderttausenden weltrekordverdächtigen Schnäppchen an den Start.

Gemeinsam mit der oberösterreichischen Metzgerei Maier und einem prominent besetzten Weltrekord-Team tritt Amazon an, um für Österreich einen GUINNESS WORLD RECORDS Titel nach Hause zu holen: den für die längste Wurstkette der Welt. Unterstützung bekommen Amazon und die Metzgerei Maier von einem eigens für diesen Weltrekordversuch kurierten Team: Toni Polster, Silvia Schneider, Billie Steirisch, Sonnenscheincatering und Satansbratan werden mit Hilfe von Amazon Mitarbeiter:innen und ausgewählten Wurstspezialisten am 11. Juli 25.000 „Prime-Würste“ unter den gestrengen Augen der offiziellen GUINESS WORLD RECORDS Rekordrichter:in in den Sofiensälen zu einer 4km langen Wurstkette verbinden.

Holt euch eine gratis Wurst

Am Prime Day 16.-17. Juli gibt es an ausgewählten Würstlständen in ganz Österreich gratis Prime Würste in den Varianten vegan und Käsekrainer. Exklusiv für Prime-Mitglieder und nur solange der Vorrat reicht.

Toni Polster, Satansbratan, Silvia Schneider, Sonnenscheincatering und Billie Steirisch geben am 16. Juli die Würste persönlich aus. Nähere Informationen zu den teilnehmenden Würstelstände sowie spannende Gewinnchancen und die Info, wo und wann man die Wurst von Toni Polster, Satansbratan, Billie Steirisch, Silvia Schneider und Sonnenscheincatering persönlich bekommt, finden österreichische Prime-Mitglieder unter amazon.at/prime-wurst.

Prime-Day von 16.-17. Juli: Das heißersehnte Shopping-Highlight des Jahres ist zurück

An Amazons Prime Day gibt es für österreichische Prime-Mitglieder hunderttausende Deals aus allen Kategorien zu ergattern. Das 48-stündige Event startet am 16. Juli um Mitternacht und läuft bis einschließlich 17. Juli um 23.59 Uhr. Prime Day ist eine gute Gelegenheit für österreichische Prime-Mitglieder Geld zu sparen. Im Laufe des letzten Jahres sparten Amazon Kunden fast 24 Milliarden Dollar durch Deals und Coupons – wobei Prime Kunden von den meisten Einsparungen profitierten – darunter über 2,5 Milliarden Dollar am Prime Day 2023.