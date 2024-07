A1 startet den „Summer of Education” für ganz Österreich

Sommerferien: was für Kinder das Highlight des Jahres ist, stellt Erziehungsberechtigte immer wieder vor Herausforderungen, wollen doch neben dem Job auch die Kinder beschäftigt, der Sommerurlaub vorbereitet und das nächste Schuljahr geplant werden. Für viele Eltern kommt noch ein wesentlicher Punkt zur ohnehin bereits vollen Ferien-Agenda hinzu: Die Frage, ob das eigene Kind schon bereit für ein Smartphone oder eine Kids-Watch ist, welche Gefahren im Netz lauern und wie man am besten dafür sorgen kann, dass das Kind sicher mit dieser neuen Freiheit umgehen kann.

A1 unterstützt heuer alle Eltern bei dieser schwierigen Aufgabe: ab sofort können sich Eltern auf www.a1.net/summerofeducation registrieren und erhalten 4 Wochen lang in Kooperation mit Saferinternet.at regelmäßig wichtige Informationen, Tipps und Tricks für diese wichtige Phase.

„A1 übernimmt in vielerlei Hinsicht Verantwortung für Österreich, sei es beim Ausbau von Glasfaser oder auch beim Heranführen von Kindern an das wichtige Thema „Smartphones“. Gerade jetzt im Sommer stellt sich Frage nach dem ersten Smartphone in vielen Familien, gut aufbereitete und lebensnahe Informationen sind aber nicht für alle einfach zugänglich. Mit unserem „Summer of Education“ möchten wir Familien in dieser Phase besonders unterstützen und ihnen helfen, einen Task auf der Familien To-Do-Liste einfacher zu erledigen“ beschreibt A1 CCO Consumer Natascha Kantauer-Gansch die Initiative.