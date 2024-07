TGS 2024: Sony und PlayStation werden daran teilnehmen

Sony Interactive Entertainment wird mit PlayStation an der “größten Tokyo Game Show aller Zeiten” teilnehmen, dies wurde angekündigt.

Sony <3 TGS 2024

Die Messe, die im September stattfindet, wird 731 Aussteller und 3190 Stände beinhalten. Die Show wird in der Makuhari Messe in Mihama-ku, Stadt Chiba, Präfektur Chiba, stattfinden. Sony war auf der Tokyo Game Show 2023 anwesend, präsentierte aber nur unabhängige Titel als Teil seiner Beteiligung an der Show. Capcom, Konami und andere große japanische Verlage wurden ebenfalls als Teilnehmer der diesjährigen Show angekündigt. Es ist derzeit noch unklar, was Sony auf der Show ausstellen will, da die größten derzeit angekündigten Titel, wie etwa das kommende ASTRO BOT für PS5, zum Zeitpunkt der Show bereits veröffentlicht worden sind. Es wird erwartet, dass eine Viertelmillion Besucher*innen an der Show teilnehmen werden, wenn sie vom 26. bis 29. September stattfindet.

Die Anwesenheit des PlayStation-Herstellers wurde nach den jüngsten Nachrichten in Frage gestellt, da er sich Berichten zufolge entschieden hat, nicht an der gamescom 2024 teilzunehmen. Sony erschien zuletzt auf der gamescom im Jahr 2019, was die letzte „echte“ Ausgabe der Show vor der Covid-19-Pandemie war. Sony sagte kürzlich, dass es erwartet, dass die PS5-Hardwareverkäufe im laufenden Jahr, das bis März 2025 läuft, sinken werden, und bestätigte, dass es plant, in diesem 12-Monats-Zeitraum keine “großen bestehenden Franchise-Titel” zu veröffentlichen. Es nutzte eine State of Play-Präsentation im Mai, um Starttermine für 2024-Veröffentlichungen bekannt zu geben, darunter Concord (23. August), ASTRO BOT (6. September) und die PC-Version von God of War Ragnarök (19. September).