Welle 5 von Mario Kart 8 Deluxe kommt im Sommer!

Die nächste Welle von DLC-Kursen von Mario Kart 8 Deluxe kommt diesen Sommer auf Switch, kündigte Nintendo während der Juni-Nintendo Direct an.

Mehr zur Welle 5

Die Welle 5 des Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe wird eine brandneue Strecke, Squeaky Clean Sprint, und drei neue Fahrer in die spielbare Liste aufnehmen: Petey Piranha, Wiggler und Kamek. Petey Piranha erschien zuvor in Mario Kart: Double Dash!!, während Wiggler zuletzt in Mario Kart 7 hinter dem Steuer gesehen wurde. Kamek, ein Magikoopa, ist im Mobiltitel Mario Kart Tour spielbar, und er war zuvor für Mario Kart 64 geplant, bevor er zugunsten von Donkey Kong ausgewechselt wurde. Nintendo hat immer noch eine Handvoll Kandidaten, die sich in zukünftigen DLCs der Mario Kart 8 Deluxe-Liste anschließen können. Der neue Kurs Squeaky Clean Sprint schickt die Spieler:innen in ein mit Schaum gefülltes Badezimmer, wo Miniatur-Rennfahrer über einen rutschigen Fliesenboden, durch eine Badewanne und Spuren aus Handtüchern fahren.