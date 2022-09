Weiter warten auf Skull & Bones: Quo vadis, Ubisoft?

Skull & Bones, Ubisoft Singapurs ehrgeiziges und ersehntes Open-World-Piratenabenteuer, verzögert sich erneut. Das Spiel soll nun am 9. März 2023 kommen.

Warten auf Skull & Bones

Ubisoft kündigte die Verzögerung so ziemlich in letzter Minute an: Skull & Bones war eigentlich für einen Start am 8. November auf Amazon Luna, Google Stadia, PlayStation 5, Windows PC und Xbox Serie geplant. Doch nun hat man sich anders entschieden. “Während die Spielentwicklung in diesem Stadium abgeschlossen ist, wird die zusätzliche Zeit genutzt, um das Erlebnis mit dem Feedback der Spieler aus unseren technischen Tests und unserem Insider-Programm, das in den letzten zwei Wochen stattgefunden hat, weiter zu polieren und zu verbessern“, sagte Ubisoft in einer Erklärung. “Dies ist die richtige Entscheidung sowohl für unsere Spieler:innen als auch für den langfristigen Erfolg des Spiels, da der 9. März 2023 ein geeignetes Veröffentlichungsfenster für diese sehr einzigartige neue Marke bietet.”

Skull & Bones wurde ursprünglich schon auf der E3 2017 angekündigt, aber die Entwicklung rührt wohl schon von Assassin’s Creed 4: Black Flag (2013) – da hat sich das Team kräftig bedient. Das Piratenthema zieht sich durch und eigentlich hätte der Titel schon Ende 2018 erscheinen sollen! In den letzten vier Jahren gab es allerdings vier Mal die schlechte Neuigkeit, dass der Start verschoben wird. Der Titel spielt im 17. Jahrhundert im Indischen Ozean auf einer Karte, die sich von der Ostküste Afrikas bis Malaysia erstreckt. Das Game versetzt die Spieler:innen in die Rolle eines Piratenkapitäns, der sich einen Namen machen möchte. Beginnend mit einem winzigen Schiff und einem Speer werden sie sich schnell daran arbeiten, größere Schiffe und Besatzungen zu kommandieren, die anhaltende Bedrohung durch Meuterei zu bewältigen und genug Nahrung und Plünderung zu finden, um alle zu besänftigen.