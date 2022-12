Watch Dogs Legion kommt am 23. Januar 2023 auf Steam

Eine Steam-Seite für das Spiel ist aufgetaucht und listet den 23. Jänner 2023 als Datum für das Open-World-Hacking-Spiel Watch Dogs Legion auf.

Mehr zu Watch Dogs Legion

Watch Dogs Legion wurde im Oktober 2020 veröffentlicht (zu unserem Test), wobei die Versionen der nächsten Generation im darauffolgenden Monat veröffentlicht wurden. Während der Preis derzeit unbekannt ist, wird der Titel in drei Versionen veröffentlicht – einer Standard-, Gold- und Ultimate-Edition – von denen jede mit verschiedenen DLC-Stücken geliefert wird. Das Spiel erhielt nach dem Start zahlreiche Updates mit neuen Inhalten wie der Rückkehr der Fan-Lieblingscharaktere Aiden Pearce and Wrench, einem Assassin’s Creed-Charakter und einem Zombie-Überlebensmodus namens Legion of the Dead. Das dritte Spiel in Ubisofts Hacker-Franchise findet in einem Open-World-London statt, das bei der Veröffentlichung für seine realistische Sicht auf die Stadt gepriesen wurde.

Nach einer langen Pause bestätigte Ubisoft im letzten Monat Pläne, einige seiner Spiele wieder auf Steam zu veröffentlichen. Das größte Spiel der letzten Jahre, Assassin’s Creed Valhalla, kam am 6. Dezember auf Steam, zeitgleich mit der Veröffentlichung seines endgültigen Inhaltsupdates. Auf Steam sind auch Ubisoft-Titel wie Anno 1800 und Roller Champions zu finden, wobei diese am 13. Dezember veröffentlicht werden. Ubisoft hatte 2019 die Veröffentlichung seiner neuen Spiele auf Steam eingestellt. Seitdem wurden Ghost Recon Breakpoint und The Division 2 über den Epic Games Store und seine eigene digitale Vertriebsplattform Ubisoft Connect veröffentlicht.