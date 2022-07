Warten auf Project Athia: Forspoken kommt im Januar 2023

In einem Beitrag auf der Twitter-Seite des Spiels erklärt der Entwickler Luminous Productions (ein Team aus Final Fantasy 15 -Entwicklern) dass Forspoken weitgehend vollständig ist und sich in der letzten Phase befindet. Hier geht es rein um die Politur und den letzten Feinschliff – das Studio hat gute Gründe für diese Entscheidung. Hier der Tweet für euch!

Forspoken wurde schon mal etwas verschoben – ursprünglich hätten wir den Titel schon im Mai 2022 bekommen sollen. Nach einer Verzögerung auf den 11. Oktober sind wir nun im Jänner 2023 angelangt. Das Abenteuer lässt Frey Holland, eine moderne New Yorkerin, in die Fantasy-Welt von Athia fallen, wo sie magische Kräfte und ein fühlendes sprechendes Armband erwirbt. Sie wird ihre neu entdeckten Fähigkeiten nutzen, um Athia von der Tyrannei zu befreien und gleichzeitig nach einem Weg zurück in ihre Welt zu suchen. Warten wir’s ab und freuen uns schon mal auf das ehemalige Project Athia!