Square Enix’ Forspoken wurde auf Oktober 2022 verschoben

Square Enix hat sein bevorstehendes Action-RPG Forspoken offiziell verschoben, um es später in diesem Jahr am 11. Oktober 2022 zu veröffentlichen. Lest mehr!

Später, Forspoken, später

Forspoken, das Action-RPG mit der modern-frechen Heldin Frey, sollte ursprünglich in nur wenigen Monaten am 23. Mai 2022 starten, aber wir werden jetzt weitere fünf Monate warten müssen, um in die Fußstapfen der Protagonistin zu treten. Hier der Tweet für euch: