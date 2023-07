Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Beta läuft vom 7. bis 10. Juli

Frontier Developments hat Details zur kommenden Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin Beta veröffentlicht. Ihr könnt euch schon registrieren!

Mehr zur Beta von Realms of Ruin

Die Open-Beta-Veranstaltung für das Echtzeit-Strategiespiel wird vom 7. bis 10. Juli für alle verfügbar sein. Diejenigen, die an der Beta teilnehmen möchten, werden ermutigt, sich auf der Website zu registrieren. Details kommen in Schüben, und bislang wurden zwei Ziele definiert – das erste besteht darin, die Stabilität und Netzwerkleistung des Spiels zu testen. Das andere Ziel ist es, das Multiplayer-Feedback des Spiels auf das Gleichgewicht der beiden Fraktionen in der Beta zu prüfen. Dazu gehören die übermenschlichen, fast unsterblichen Stormcast Eternals und der sumpfbewohnende Orruk Kruleboyz. Frontier Developments wird nach Feedback zur Gesamtwirtschaft und zum Gameplay-Gleichgewicht der beiden Fraktionen suchen.

Das Team hofft, dass diese Beta-Periode auch als Netzwerktest dienen kann. Wenn eine große Anzahl von Spielern teilnimmt, können die Server belastet werden, um potenzielle Engpässe oder andere Probleme zu identifizieren, um sicherzustellen, dass ein reibungsloses und stabiles Netzwerk gestartet wird. Die erste offene Beta steht also an, und eine zweite offene Beta-Veranstaltung ist auf dem Weg mit weiteren Details in diesem Sommer. Da Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin plattformübergreifend ist, variieren die Anweisungen zum Herunterladen des Beta-Clients klarerweise je nach Plattform. Der Titel kommt „bald“ und ist dann für PC, PlayStation 5 und Xbox Serie-Konsolen verfügbar.