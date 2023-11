War zu erwarten: Super Mario Bros. Wonder bricht da und dort Rekorde

Super Mario Bros Wonder ist laut Nintendo offiziell das am schnellsten verkaufte Super Mario-Spiel aller Zeiten. Überrascht niemanden!

Denn in unserem Testbericht stellten wir fest, dass das Game tatsächlich voller Wunder steckt. In einer Präsentation im Rahmen seines Briefings zu den Finanzergebnissen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres wies Nintendo auf die unmittelbaren Auswirkungen des Spiels hin. Nach internen Schätzungen von Nintendo hat Super Mario Bros Wonder in den ersten zwei Wochen weltweit 4,3 Millionen Einheiten verkauft. Nintendo sagt, dass dies es zum weltweit am schnellsten verkauften Super Mario-Titel macht, zumindest seit die Software-Verkaufsdatenerfassung in der Wii- und DS-Ära begonnen hat. “Super Mario-bezogene Titel neigen auch dazu, sich über einen langen Zeitraum hinweg konsistent zu verkaufen”, stellt Nintendo fest.

“Wir gehen davon aus, dass dieser Titel während der kommenden Ferienzeit eine attraktive Wahl für die Verbraucher sein wird und auch im nächsten Jahr weiter verkauft wird.! Es war bereits bekannt, dass Super Mario Bros Wonder das am schnellsten verkaufte Super Mario-Spiel aller Zeiten in Europa war, nachdem Nintendo sagte, dass seine ersten drei Tage die meisten Verkäufe aller Super Mario-Spiele in dieser Region verzeichneten. Es wurde auch letzten Monat berichtet, dass das Spiel laut Famitsu-Daten das am schnellsten verkaufte Mario-Spiel auf Switch in Japan war. Dies ist jedoch das erste Mal, dass Nintendo es offiziell zum weltweit am schnellsten verkauften Super Mario-Spiel erklärt und eine globale Verkaufszahlen liefert.