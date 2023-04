Wann kommt das World of Warcraft 10.1 Embers of Neltharion-Update?

Das Veröffentlichungsdatum für das World of Warcraft 10.1-Update wurde nun endlich bekannt gegeben. Lest hier mehr!

Über das World of Warcraft 10.1-Update

Etwas mehr als sechs Monate, nachdem die Dragonflight-Erweiterung zum ersten Mal in Blizzards legendärem MMO eingetroffen war, geht es nun weiter. Offiziell bekannt als Embers of Neltharion wird der erste große Dragonflight-Patch den Beginn von Staffel 2 einleiten und neue (alte?) Mythic+ Dungeons, einen neuen Raid sowie eine neue Zone zum Erkunden bringen. WoW 10.1: Embers of Neltharion wird auch Cross-Faction-Gilden, mehr Ruf-Levels, neue Dragonriding-Talente und Reittiere einführen. Es gibt viel zu erledigen, so viel steht schon mal fest – das MMO lässt einfach nicht locker!

Das Veröffentlichungsdatum für das World of Warcraft 10.1: Embers of Neltharion-Update wurde für den 2. Mai 2023 oder den 3. Mai bestätigt, wenn ihr auf EU-Servern spielt. Die Staffel 2 beginnt mit dem Reset der folgenden Woche vom 9. bis 10. Mai für die EU. Das Update ist seit dem 9. März zum Testen auf dem PTR (Public Test Realm) verfügbar, und da die meisten Patches historisch ein paar Monate dort verbracht haben, bevor sie auf Live-Servern ankamen, wurde davon ausgegangen, dass das Release-Fenster irgendwann im Mai 2023 landen würde. Nun ist Anfang Mai offiziell bestätigt worden, also können wir uns schon darauf freuen!