Wanderhotel Vinschgerhof: Tolle Angebote zum Start in die Wandersaison

Gute Nachrichten für Wanderfans, die das Meraner Land lieben – das Wanderhotel Vinschgerhof eröffnet mit tollen Angeboten die Wandersaison. Schon ab Anfang April überzieht ein weiß-rosa Teppich aus Apfelblüten das Tal zwischen Reschensee und Meran. Der Urlaub kann beginnen. Mit 4 Bergkristallen auf wanderhotels.com, 100 Prozent Weiterempfehlungen auf holidaycheck.de und „hervorragenden” 9,0 Punkten auf booking.com zählt das Haus von Gastgeberfamilie Pinzger zu den besten Urlaubsadressen im Vinschgau.

Von 400 auf 4.000 Höhenmeter

In einer der schönsten Wanderregionen der Alpen die urige Natur erleben. Bei fünf geführten Wanderungen pro Woche kommen Vinschgerhof-Gäste den verborgenen Reizen auf die Spur: dem Nationalpark Stilfserjoch um den Ortler (3.905 m), den 40 mystischen Burgen und Schlössern, den urigen Seitentälern wie dem Martell-, Sulden- und Schnalstal. Die geprüften Wanderführer Hans, Andy und das Berglouter-Team wandern mit den Gästen durch die urige Landschaft des Vinschgaus. Vierbeiner sind bei den Touren gern gesehene Begleiter. Wer alleine die Natur erkunden möchte, holt sich Tipps von Familie Pinzger und Team oder aus der Bibliothek mit der großen Auswahl an Wandertouren-Infos. Der Vinschgerhof liegt direkt am Radweg „Via Claudia Augusta”. Gerne können Fahrräder gratis ausgeliehen werden, um das Tal auf zwei Rädern zu erkunden – vom Reschensee (= Shuttle) bis nach Meran. E- Bikes sind gegen Gebühr erhältlich.

Wohlfühlen und genießen …

Entspannung pur im Hallenbad oder der neuen Wohlfühloase Vista im vierten Stock mit zwei Saunen, Ruheräumen, Terrasse, Whirlpool und Panoramaaussicht. Oder man gönnt sich eine wohltuende Massage oder Beautybehandlung bei Daniela. Für kulinarische Highlights mit regionalen und mediterranen Gerichten sorgen Chefkoch Peter und sein Team. Auf eine „Südtiroler Weinreise” durch den Weinkeller nehmen die Gäste der Chef des Hauses oder Weinbauer Leo mit.

Aktuelle Angebote des Hotel Vinschgerhof