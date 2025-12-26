Von Silksong bis Hades II: Das sind die Metacritic Top 10 PC Spiele 2025

Das Jahr 2025 markiert einen Meilenstein für alle PC-Spieler:innen. Mit einer Mischung aus lang erwarteten Fortsetzungen, beeindruckenden Remakes und innovativen Indie-Perlen bietet der Markt eine enorme Vielfalt. In diesem Artikel erfahrt ihr alles über die aktuell am höchsten bewerteten Titel. Ihr könnt euch auf packende Geschichten und technologische Höchstleistungen freuen. Hier sind die Metacritic Top 10 PC Spiele 2025 in absteigender Auflistung. Das sind die Metacritic Top 10 PC Games 2025 Platz 10: despelote (Metascore: 89) In despelote könnt ihr den Fußball aus einer ganz persönlichen Perspektive erleben. Durch die Augen des jungen Julián dürft ihr das Alltagsleben in Quito erkunden. Während die Stadt dem Weltcup-Traum entgegenfiebert, könnt ihr durch einfache Interaktionen mit eurem Fußball sehen, wie die Bewohner:innen darauf reagieren. Es ist ein Spiel, das die menschlichen Geschichten hinter dem Sport für alle Spieler:innen greifbar macht.

Platz 9: Trails in the Sky 1st Chapter (Metascore: 89) Dieser Meilenstein der Rollenspielgeschichte erstrahlt nun als komplettes 3D-Remake. Ihr könnt die Reise von Estelle und Joshua durch das Liberl-Königreich hautnah miterleben. Das Spiel bietet euch eine wunderschön gestaltete Welt und ein verfeinertes Kampfsystem. Ihr dürft euch auf tiefgründige Dialoge und eine mitreißende Geschichte freuen, während ihr das Schicksal der beiden Hauptcharakter:innen verfolgt.

Platz 8: The Last of Us Part II Remastered (Metascore: 90) Die technisch überarbeitete PC-Version lässt euch die emotionale Geschichte von Ellie und Abby in neuem Glanz erleben. Ihr könnt euch zudem im neuen Roguelike-Modus „No Return“ beweisen, der eure Überlebenskünste fordert. Mit grafischen Verbesserungen und einer dichten Atmosphäre dürft ihr erneut in diese postapokalyptische Welt eintauchen, die mit über 300 Game of the Year Awards ausgezeichnet wurde.

Platz 7: Final Fantasy VII Rebirth (Metascore: 90) Die Reise von Cloud und seinen Gefährt:innen geht außerhalb der Mauern von Midgar weiter. Ihr könnt eine weite Welt bereisen, während ihr den gefallenen Helden Sephiroth verfolgt. In dieser Neuinterpretation des Klassikers dürft ihr zahlreiche neue Elemente entdecken, die sowohl für langjährige Fans als auch für Neueinsteiger:innen faszinierend sind. Die Geschichte führt euch bis zur Vergessenen Stadt und lässt euch über das Schicksal des Planeten entscheiden.

Platz 6: Split Fiction (Metascore: 90) Dieses Koop-Action-Abenteuer fordert Teamarbeit von euch und euren Partner:innen. Als die gegensätzlichen Autor:innen Mio und Zoe seid ihr in euren eigenen Geschichten gefangen. Ihr könnt zwischen einer Sci-Fi-Welt und einer Fantasy-Umgebung hin- und herwechseln, während ihr gemeinsam Rätsel löst. Ihr dürft euch auf absurde Momente freuen, in denen ihr beispielsweise gegen Roboter-Parkwächter kämpft oder Drachen zähmt.

Platz 5: Hollow Knight: Silksong (Metascore: 90) Als Hornet, die Prinzessin und Beschützerin von Hallownest, erkundet ihr in dieser Fortsetzung ein völlig neues Reich. Ihr könnt neue Kräfte entdecken und euch durch Horden von Käfern und Bestien kämpfen. Auf eurer Pilgerreise zum Gipfel des Königreichs dürft ihr uralte Geheimnisse lüften, die eng mit eurer eigenen Herkunft verknüpft sind. Ein Muss für alle Metroidvania-Begeisterten.

Platz 4: Clair Obscur: Expedition 33 (Metascore: 91) Dieses Rollenspiel entführt euch in eine Welt, die von der französischen Belle Époque inspiriert ist. Ihr könnt die Expedition 33 begleiten, um die Paintress aufzuhalten, die jedes Jahr eine neue Todeszahl malt. In den innovativen rundenbasierten Kämpfen dürft ihr in Echtzeit ausweichen oder parieren. Ihr könnt zudem eure Charaktere durch individuelle Synergien und Ausrüstungen perfekt an euren persönlichen Spielstil anpassen.

Platz 3: Blue Prince (Metascore: 92) In diesem außergewöhnlichen Strategie-Puzzle-Abenteuer betretet ihr das Anwesen Mt. Holly. Ihr könnt euch durch Korridore und Räume bewegen, deren Anordnung sich ständig verändert. Euer Ziel ist es, das mysteriöse Zimmer 46 zu finden. Dabei dürft ihr strategisch kluge Entscheidungen treffen, um den unvorhersehbaren Pfaden des Hauses zu trotzen. Es ist eine Herausforderung für alle Logik-Liebhaber:innen unter den Spieler:innen.

Platz 2: Sektori (Metascore: 93) Sektori bietet euch ein hochintensives Erlebnis als Twin-Stick-Shooter. Begleitet von treibender Techno-Musik könnt ihr euch vollkommen dem Rhythmus der Zerstörung hingeben. Das Spiel kombiniert rasante Action mit einer visuellen Ästhetik, die euch in eine andere Bewusstseinsebene versetzen soll. Ihr dürft eure Reflexe in diesem Adrenalinrausch auf die Probe stellen und die perfekte Symbiose aus Klang und Bewegung genießen.