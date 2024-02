Vital Camp Bayerbach: Pure Freiheit in der der bayerischen Toskana

„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“ – ein Campingurlaub steckt voll Naturerlebnis, Ungezwungenheit und Erholung. Ein paar Tage die Seele baumeln lassen, das Handy aus und das pure Leben an, das fühlt sich gut an. Im Vital CAMP Bayerbach genießen Camper:innen viel Komfort und wohltuende Extras.

Was erwartet euch im Vital Camp Bayerbach?

Das beeindruckende Resort wurde mit den renommiertesten Preisen der Branche ausgezeichnet (5 Campsite Awards, camping.info Award 2023 u.a.) und gilt als der beliebteste Campingplatz in Bayern. Camping auf höchstem Niveau ist hier garantiert.

Wer nicht ohnehin schon ein großer Camping-Fan ist, der wird sich spätestens bei einem Aufenthalt im Vital CAMP Bayerbach in den „easy way of life“ in der traumhaften Naturlandschaft des Rottals verlieben. Die schöne Thermen- und Saunalandschaft im Resort verwöhnt die Wellnessfans. An den idyllischen Naturbadeseen spielt sich das süße Sommerleben ab. Schon an den ersten warmen Tagen des Jahres starten Groß und Klein hier in das Badevergnügen. Die Kids toben sich in einer riesigen Spiellandschaft aus. Für die Kinder gibt es kaum etwas Schöneres, als den ganzen Tag mit ihren Urlaubsfreunden die Natur zu entdecken, draußen zu spielen und kunterbunten Urlaubsspaß zu erleben. Familien können sich auf viel Spaß am Bolzplatz und am Beachvolleyballfeld freuen. In den bayerischen Sommerferien erwartet die jüngsten Campinggäste ein lustiges Veranstaltungsprogramm. Wer keine Lust hat, selbst zu kochen, der kommt in den Huckenhamer Stadl im Resort und lässt sich bayerische Köstlichkeiten schmecken. Ab Mai spielt einmal in der Woche im gemütlichen Biergarten die Musik. Wer hingegen den Rückzug sucht, der spaziert hinauf zur Christophorus-Kapelle über den Camping-Terrassen und genießt eine besinnliche Auszeit. Nichts, das es nicht gibt, im Vital CAMP Bayerbach. Vom Resort geht es hinaus zum Wandern und Radeln, zum Angeln, zum Golfen oder zu einer Tennispartie. „Alles beginnt mit einem Stück Freiheit“, lautet das Motto unvergesslicher Urlaubstage.

Das Wohnen hat im Vital CAMP Bayerbach viele Gesichter. Ob Komfort- oder Nature Camping, Zelten, Appartements, Ferienhäuser, Mobilheime oder eines der schönen neuen Chalets, hier genießt man Natur pur und viel Komfort – beim Aktivurlaub, beim Wellnesscamping, beim Genusscampen oder unvergesslicher Familienzeit.