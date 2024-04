Visions of Mana – neuer sentimentaler Trailer veröffentlicht

Square Enix hat einen speziellen Trailer für Visions of Mana veröffentlicht, der als “Continue Your Life with Mana” bezeichnet wird.

Mehr zu Visions of Mana

Der Trailer beschreibt die Geschichte der Mana-Serie durch das Leben eines Spielers. Im Laufe des Videos sehen wir, wie der Spieler Final Fantasy Adventure im Jahr 1991, Secret of Mana im Jahr 1993 und Trials of Mana im Jahr 1995 als Junge erlebt, gefolgt von Dawn of Mana im Jahr 2006 als junger Mann. Und jetzt, als berufstätiger Erwachsener im Jahr 2024, wird sein Abenteuer in Visions of Mana fortgesetzt. Der Titel ist in diesem Sommer für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Serie-Konsolen und PC über Steam und Microsoft Store erhältlich. Hier ist der Trailer für euch: