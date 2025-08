Virtua Fighter: Neue Mechaniken, alte Stärken und gute Grafik

Publisher SEGA und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio haben einen neuen Gameplay-Trailer für das neue Virtua Fighter-Projekt veröffentlicht.

Über das neue Virtua Fighter

Dieses Video zeigt einen ersten Blick auf den Kampf in der Trainingsphase des Spiels, und es gibt einiges zu beäugen. SEGA hat im Rahmen der EVO 2025 mit einem ersten Gameplay-Teaser das lang erwartete neue Virtua Fighter-Projekt (vormals nur angeteasert) offiziell vorgestellt. Das Fighting-Game kommt mit einer deutlich modernisierten Optik und setzt auf realistische Animationen sowie ein weiterentwickeltes, taktischeres Kampfsystem. Offenbar wird das neue Projekt beim renommierten Ryu Ga Gotoku Studio entwickelt, das auch für die Like a Dragon-Reihe bekannt ist. Unter den gezeigten neuen Mechaniken sind beispielweise spezielle Treffereffekte am Körper der Spielfiguren sowie neue Konter-Optionen, die das Gameplay dynamischer gestalten.

Auch an der Kampfanimation und dem Gefühl von Schlägen soll intensiv gearbeitet werden. Gleichzeitig werden wir nicht mit Animationen und ablenkenden Hintergründen überladen. Vollständige Details zu Titel, Release und Plattformen werden für die Tokyo Game Show 2025 (25.-28. September) erwartet. Zusätzlich wurde mit Virtua Fighter 5 R.E.V.O. ein großes Remaster mit neuen Features und Online-Rollback-Netcode für Oktober 2025 angekündigt. Die Community kann sich also auf ein vielversprechendes Comeback der klassischen Prügelspielmarke freuen. Mit dem neuen Ableger will SEGA die Tradition der Serie fortführen und gleichzeitig innovative Wege beim Gameplay beschreiten. Seht euch den Trailer gleich selbst an: