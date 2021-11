VIECC Vienna Comic Con 2021 wird auf 2022 verschoben

Die VIECC Vienna Comic Con 2021 kann, pandemiebedingt, nicht wie geplant vom 20. – 21. November 2021 in Wien stattfinden und wird auf das kommende Jahr verschoben. Das Pop-Kultur Herz des VIECC-Veranstalters Austrian Exhibition Experts schmerzt.

„Das einzigartige Programm und vor allem der Spirit der VIECC Vienna ist unter den aktuellen Bedingungen nicht realisierbar. Das Event würde den Erwartungen, die unsere Fans und Besucher an uns haben, bei Weitem nicht gerecht werden können“, so Florian Schermann, Head of VIECC & VCA. „Wir haben uns darum gemeinsam mit unseren Ausstellern und Partnern entschlossen, erst im kommenden Herbst mit der Messe wieder an den Start zu gehen.“

Neuer Termin fixiert

Alle Fans tragen sich jetzt schon den 19. – 20. November 2022 fett im Kalender ein, wenn es unter besseren Voraussetzungen wieder heißt: „Come Celebrate with us at the best weekend of the year!“

Tickets behalten Gültigkeit

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit! Bewahren Sie Ihr Ticket weiterhin gut auf!

„Wir appellieren an all unsere Fans, uns zu unterstützen und die Tickets zu behalten“, ergänzt Schermann.