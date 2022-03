Video: So sieht The Witcher 3 aus der Ego-Perspektive aus

Ein First-Person-Mod zu The Witcher 3 lässt euch selbst in die Haut von Geralt schlüpfen. Wie das Ganze in Action aussieht, seht ihr gleich hier!

Über den The Witcher 3-Mod

Irgendwann hat sich der Modder crthdr gedacht: „Okay, jetzt ist es an der Zeit, selbst Geralt zu werden und die Welt aus seinen Augen zu sehen.“ So begann die Arbeit an einem Mod, der die Kamera auf die Spielfigur fixiert hat und das Ergebnis ist unglaublich! Auch nach 9 Jahren ist The Witcher 3: Wild Hunt immer noch eines der besten RPG-Spiele auf dem Markt. CD Projekt Red hat bereits ein Upgrade für PS5 und Xbox Serie-Konsolen angekündigt, da dürfen wir wohl im Sommer 2022 damit rechnen. Für viele besteht absolut kein Zweifel, dass das Game bisher der beste Titel von CD Projekt Red war. Selbst der extreme Hype von Cyberpunk 2077 konnte Geralts Platz im Herzen der Gemeinschaft nicht erschüttern.

Seit seiner Einführung waren Modder auf verschiedene Weise ziemlich kreativ mit der Welt von The Witcher 3 und versuchten, die alte Erfahrung aufzufrischen und der Community einen Grund zu geben, wieder zu Geralts Abenteuer zurückzukehren. Während die erweiterte Edition von CD Projekt RED noch nicht richtig präsentiert werden muss, hat ein Modder beschlossen, aus dem gleichen alten Spiel eine völlig neue Erfahrung zu schaffen! Der First-Person Mod scheint im Launch-Trailer unglaublich gelungen zu sein – schnell werden Vergleiche mit Skyrim und Red Dead Redemption 2 gezogen. Hier auf jeden Fall mal der Trailer für euch: