Vampire: The Masquerade – Bloodhunt Systemanforderungen enthüllt

Nun ist bekannt, was Vampire: The Masquerade – Bloodhunt für Anforderungen an euren PC stellt. Lest hier mehr!

Die Anforderungen

Minimum:

Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Prozessor: i5-8600 / Ryzen 1600X oder besser

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: GTX 1070 / RX 5600 XT oder besser

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicher: 20 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Hinweise: SSD dringend empfohlen

Empfohlen:

Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Prozessor: i7-8700K / Ryzen 5 3600X oder besser

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: RTX 2060 Super / RX 5700 XT oder besser

DirectX: Version 11

Speicher: 20 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Hinweise: SSD dringend empfohlen

Warten auf Bloodhunt

Das Entwicklerteam von Sharkmob hat die Angaben veröffentlicht, vermutlich angesichts des kürzlich beendeten Alpha-Tests. Neben 20 GB freiem Speicherplatz auf eurem PC empfiehlt euch selbst der Mindeststandard dringend, eine SSD zu verwenden. Von der Grafik her rät das Team, eine GTX 1070, RX 5600 XT oder besser für die beste Optik zu verwenden. Leider gibt es immer noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum für Vampire: The Masquerade – Bloodhunt (hier geht es zur Steam-Seite des Spiels).

Das gleiche Schicksal betrifft auch Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Es wurde bereits 2019 angekündigt und sollte 2021 auf PS4, Xbox One, PC veröffentlicht werden, mit Versionen für die PS5 und Xbox Series X. Allerdings scheint es derzeit überhaupt kein konkretes Veröffentlichungsdatum zu geben. Fans der Serie tappen daher noch im Dunklen, und wir hoffen, dass es bald Neuigkeiten in dieser Sache geben wird.