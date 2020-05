Vampire The Masquerade Bloodlines 2 erscheint für die Xbox Series X

Gute Nachrichten für die Fans von Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 – Im Rahmen der Xbox 20/20 verkündeten Microsoft, Paradox Interactive und Hardsuit Labs, dass Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 für die Xbox Series X erscheint. Obendrein unterstützt das Spiel Smart Delivery – das bedeutet, ihr könnt euch den Titel für Xbox One kaufen und erhaltet ein kostenloses Update des Spiels für Xbox Series X. Zusätzlich wird eine generationsübergreifende Speicherung von Charakteren über Xbox-Konsolen hinweg möglich sein. So können Gamer ihre Reise auf Xbox One starten, dann die Spielversion auf Xbox Series X upgraden – und die Story ohne Neubeginn einfach auf Xbox Series X fortsetzen.

Worum geht’s im Spiel?

VtM Bloodlines 2 ist im düsteren Universum der World of Darkness angesiedelt. In einer finsteren Version der Stadt Seattle agieren zahlreiche Schatten-Gesellschaften, denn den Entwicklerteams ist wichtig, dass ihr euch wie ein echter Vampir fühlt – wie ein Monster, das sich unter den Menschen versteckt. In dieser dunklen Welt werdet ihr viele faszinierende Charaktere und feindliche Fraktionen kennenlernen. Dabei entscheidet ihr selbst, welche von ihnen ihr unterstützt und welche von ihnen ihr dadurch unweigerlich zu euren Feinden macht. Während ihr immer mehr von Seattles übernatürlichen Geheimnissen enthüllt, findet ihr selbstständig heraus, auf welchem Wege ihr Macht erlangt und was es wirklich bedeutet, ein Vampir zu sein …