Valentinstagsgewinnspiel: Gewinnt zwei Adults-only-Karten für IKONO

Unter dem Motto „Die Kinder haben sich schon amüsiert … jetzt sind die Erwachsenen dran!” lädt IKONO zu mehr Zweisamkeit ein. Besucher können in den letzten Stunden des Tages die Ausstellung in einer ruhigen, kinderfreien Atmosphäre genießen – ideal für ungestörte Zweisamkeit. Nur vom 10. bis 14. Februar können Paare außerdem von 15 % Rabatt für die Nachmittagstermine profitieren.

IKONO Vienna hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu rücken – nicht nur als Betrachter:innen, sondern als aktive Teilnehmer:innen eines einzigartigen Erlebnisraums. Durch interaktive Installationen und immersive Kunstmomente bietet IKONO seinen Besuchern die Möglichkeit, die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen und sich voll und ganz auf sich selbst sowie ihre Begleitung zu konzentrieren. „Oftmals können der Trubel des Alltags und persönliche Beziehungen negative Auswirkungen auf uns haben, die nicht nur unsere Stimmung, sondern auch tiefere Emotionen und Empfindungen beeinflussen. Sich auf immersive Erlebnisse einzulassen, die alle Sinne herausfordern, fördert nicht nur das allgemeine Wohlbefinden, sondern auch die Entwicklung kreativer und fantasievoller Fähigkeiten, von denen wir nie dachten, dass wir sie besitzen. IKONO ist ein Beispiel dafür, wie eine Reise durch verschiedene eklektische Welten zu dem Ausbruch werden kann, den wir oft brauchen“, sagt Fernando Pastor, Mitbegründer und CEO von IKONO. Ob im Bällebad, umgeben von funkelnden Lichtinstallationen oder in Räumen voller Ballons – jeder Moment ist darauf ausgelegt, die Sinne zu schärfen und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. „IKONO ist keineswegs nur ein immersives Erlebnis; es ist ein Ort, an dem man dem Alltag entfliehen und neue Sinne wecken kann“, erklärt Pastor.

Tickets können ab sofort online unter ikono.global gekauft werden. Um allen Paaren ein unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen, wird eine rechtzeitige Reservierung empfohlen. Wir haben Ikono bereits besucht – hier mein Erfahrungsbericht.

