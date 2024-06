IKONO Vienna Erfahrungsbericht: Endlich mal wieder Kind sein

Auf der Mariahilfer Straße im 7. Wiener Gemeindebezirk hat gegenüber vom Haydn Kino eine multisensorische Reise durch elektrische Welten eröffnet: IKONO Vienna. Knallig bunt, unerwartet, schrill, retro und immer sehr gut besucht – das alles erwartet euch bei IKONO Vienna. Ich war vor Ort und berichte euch, was euch erwartet und ob sich ein Besuch lohnt.

Was erwartet euch bei IKONO Vienna?

IKONO ist eine multisensorische Reise durch eklektische Welten, die Kunst, Spiel und Unerwartetes miteinander verbindet. Nach Madrid, Rom, Barcelona und Budapest kommt IKONO nun auch nach Wien. In 14 ikonisch inszenierten Räumen wurden auf 800 Quadratmetern und zwei Ebenen einzigartige Erlebniswelten geschaffen, welche Besucher:innen jeden Alters in immersive Welten entführen und in ihrer Kreativität herausfordern. IKONO bietet Unterhaltung 2.0, die man auf keinen Fall verpassen sollte!

“Mit der Eröffnung unseres fünften Standorts in Wien eröffnen wir nicht nur eine weitere Erlebniswelt im Herzen Europas, sondern präsentieren auch neue Raumkonzepte, die es in keinem anderen IKONO gibt.” sagt der spanische CEO Fernando Pastor Troya, der bereits mit 21 Jahren im Jahr 2020 IKONO mitbegründet hat.

Ein Ausblick auf die Kooperationen der Künstler:innen die auch in Wien mitgestaltet haben:

Ricardo Cavalo: In Spanien ansässig und beeinflusst von Outsider-Kunst und globalen Mythen, erzählen die Porträts von Ricardo Cavolo fesselnde Geschichten, während lebhafte Farben seiner zeitgenössischen Volkskunst Tiefe verleihen. Seine Arbeit konzentriert sich auf Porträtmalerei und Wandmalereien und webt komplexe Erzählungen, die Symmetrie und Symbolik mischen, um Zuschauer jeden Hintergrunds zu begeistern. (Quelle: IKONO Webseite)

Ruben Sanchez: Inspiriert von Barcelona und dem mediterranen Stil vermittelt Ruben Sanchez durch seine Meisterwerke eine Vielzahl faszinierender Botschaften, die die Betrachter herausfordern, sie zu entdecken. Seine Arbeit zeichnet sich durch lebendige Farben, Asymmetrien und ein Fehlen perfekter Proportionen aus und erforscht Themen wie Konnektivität, menschliche Unvollkommenheit und die Ungleichgewichte, die unser Leben im Gleichgewicht halten. (Quelle: IKONO Webseite)

Heather Bellino: In Las Vegas ansässig und multidisziplinär in ihrer künstlerischen Natur, lädt Heather Besucher ein, über Symbolik und Muster hinauszugehen, um tiefere Untertöne in ihren Themen zu entdecken. Ihre Arbeit, ebenso wie ihre Persönlichkeit, präsentiert eine anfängliche Schicht Verspieltheit. Doch unterhalb der Erzählung jedes Stücks zielt sie darauf ab, die Komplexität der Menschheit darzustellen und tiefere, introspektivere Schichten aufzudecken, während die Besucher mit ihrer Arbeit interagieren. (Quelle: IKONO Webseite)

Ein kleiner Vorgeschmack: