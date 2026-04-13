Ostergewinnspiel 2026: Tag 14

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2026 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Was gibt’s zu gewinnen?

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

3x The Rogue Prince of Persia: Immortal Edition

Wir bedanken uns bei U&I Entertainment für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

Was gibt’s zu gewinnen?

In der The Rogue Prince of Persia: Immortal Edition stürzt ihr euch in ein rasant-stylisches Action-Roguelite, das die legendäre Akrobatik der Serie mit der gnadenlosen Herausforderung des modernen Game-Designs verschmilzt. Als Prinz müsst ihr Ctesiphon vor einer finsteren Hunnen-Invasion retten und nutzt dabei den ikonischen Wallrun, um flüssig durch prozedural generierte Level zu navigieren und tödlichen Fallen auszuweichen. Mit dieser Edition seid ihr für den Kampf bestens gerüstet: Neben dem Hauptspiel, in dem ihr euren Kampfstil durch verschiedenste Waffen und Medaillons individuell anpassen könnt, erhaltet ihr Zugriff auf das digitale Artbook und den packenden Soundtrack, der traditionelle persische Klänge mit modernen Beats mixt. Dank der magischen Rückspulfunktion lernt ihr aus jedem Scheitern, meistert die vertikale Umgebung und werdet mit jedem Versuch zu den Krieger:innen, die Persien jetzt so dringend braucht.

The Rogue Prince of Persia: Immortal Edition enthält die folgenden exklusiven physischen Inhalte enthalten: