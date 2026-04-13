Ostergewinnspiel 2026: Tag 14
Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2026 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.
Was gibt’s zu gewinnen?
Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:
- 3x The Rogue Prince of Persia: Immortal Edition
Wir bedanken uns bei U&I Entertainment für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!
Was gibt’s zu gewinnen?
In der The Rogue Prince of Persia: Immortal Edition stürzt ihr euch in ein rasant-stylisches Action-Roguelite, das die legendäre Akrobatik der Serie mit der gnadenlosen Herausforderung des modernen Game-Designs verschmilzt. Als Prinz müsst ihr Ctesiphon vor einer finsteren Hunnen-Invasion retten und nutzt dabei den ikonischen Wallrun, um flüssig durch prozedural generierte Level zu navigieren und tödlichen Fallen auszuweichen. Mit dieser Edition seid ihr für den Kampf bestens gerüstet: Neben dem Hauptspiel, in dem ihr euren Kampfstil durch verschiedenste Waffen und Medaillons individuell anpassen könnt, erhaltet ihr Zugriff auf das digitale Artbook und den packenden Soundtrack, der traditionelle persische Klänge mit modernen Beats mixt. Dank der magischen Rückspulfunktion lernt ihr aus jedem Scheitern, meistert die vertikale Umgebung und werdet mit jedem Versuch zu den Krieger:innen, die Persien jetzt so dringend braucht.
The Rogue Prince of Persia: Immortal Edition enthält die folgenden exklusiven physischen Inhalte enthalten:
- Steelbook
- 3 Premium-Artcards mit Kartenteilen des Spiels auf der Rückseite
- doppelseitiges Poster
- Das physische Spiel wird im Steelbook verpackt sein, und alle anderen Bestandteile werden in einer äußeren, sammelbaren O-Ring-Hülle geliefert
Teilnahmebedingungen
Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 14.4.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!