Ostergewinnspiel 2026: Tag 13

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2026 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Was gibt’s zu gewinnen?

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

8x Perplexus Star Wars-The Mandalorian

Wir bedanken uns bei Spin Master für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

Wo steckt bloß Grogu? Im Perplexus Star Wars-The Mandalorian

Spieltyp: 3D-Kugellabyrinth │ Verlag: Spin Master │ Anzahl: 1 Person | Alter: ab 8 Jahren

Dieser 3D-Kugelparcours der beliebten Spin Master Marke „Perplexus“ hat es in sich! Was genau? Eine Überraschung für alle Star Wars Fans, natürlich nach erfolgreichem Überwinden des Labyrinths! Aber zunächst gilt es, mit viel Geschick und einem Quäntchen Geduld 80 knifflige Hindernisse der Imperialen Armee zu überwinden. Die kleine Kugel im Inneren muss mit ruhiger Hand gelenkt werden. Schwierig, sich unterwegs nicht von den vielen von „The Mandalorian“ inspirierten Details ablenken zu lassen! Zudem ist die Schwerkraft ein gemeiner Gegner, der überlistet werden will.

Aber der interaktive Druckknopf hilft mit mehreren Funktionen: Er schließt fehlende Wegstücke an und dreht ganze Labyrinth-Passagen inklusive des integrierten Mini-Raumschiffes. Hat man schließlich alle Hindernisse gemeistert, wird das Geschick mit einem echten Star Wars Moment belohnt: Im Ziel angelangt, löst die Kugel einen Mechanismus aus, der eine kleine, detailreiche Grogu-Figur aus ihrem Versteck befreit! Die perfekte Challenge für jeden Star Wars Fan ab acht Jahren!