Ostergewinnspiel 2026: Tag 13
Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2026 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.
Was gibt’s zu gewinnen?
Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:
- 8x Perplexus Star Wars-The Mandalorian
Wir bedanken uns bei Spin Master für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!
Wo steckt bloß Grogu? Im Perplexus Star Wars-The Mandalorian
Spieltyp: 3D-Kugellabyrinth │ Verlag: Spin Master │ Anzahl: 1 Person | Alter: ab 8 Jahren
Dieser 3D-Kugelparcours der beliebten Spin Master Marke „Perplexus“ hat es in sich! Was genau? Eine Überraschung für alle Star Wars Fans, natürlich nach erfolgreichem Überwinden des Labyrinths! Aber zunächst gilt es, mit viel Geschick und einem Quäntchen Geduld 80 knifflige Hindernisse der Imperialen Armee zu überwinden. Die kleine Kugel im Inneren muss mit ruhiger Hand gelenkt werden. Schwierig, sich unterwegs nicht von den vielen von „The Mandalorian“ inspirierten Details ablenken zu lassen! Zudem ist die Schwerkraft ein gemeiner Gegner, der überlistet werden will.
Aber der interaktive Druckknopf hilft mit mehreren Funktionen: Er schließt fehlende Wegstücke an und dreht ganze Labyrinth-Passagen inklusive des integrierten Mini-Raumschiffes. Hat man schließlich alle Hindernisse gemeistert, wird das Geschick mit einem echten Star Wars Moment belohnt: Im Ziel angelangt, löst die Kugel einen Mechanismus aus, der eine kleine, detailreiche Grogu-Figur aus ihrem Versteck befreit! Die perfekte Challenge für jeden Star Wars Fan ab acht Jahren!
Teilnahmebedingungen
Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 13.4.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!