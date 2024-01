Valentinstags-Geschenke-Tipp: +Ina Kents wandlebare Unisex-Tasche The Miller

Ina Kent beschäftigt sich schon länger mit genderfluider Ästhetik und widmete sich nun der Kreation einer Tasche abseits geschlechterbezogenen Designs. Als Hommage an ihren langjährigen Freund Miller entstand eine Tasche mit Fokus auf Materialbeschaffenheit, Langlebigkeit und Funktionalität im Design. Für alle Menschen, die es unaufgeregt mögen, aber dennoch Wert auf Details und Stil legen, Schnörkeleien ablehnen und ein Faible für Schönes haben. THE MILLER ist eine Tasche für den Alltag – mit dem gewissen Etwas, das jede Identität gekonnt unterstreicht.

Eine sleeke Alltagstasche, die keine Geschlechtergrenzen kennt. Smart, kultiviert, sophisticated – konstruiert in multifunktionellem Design, das ohne Genderattribute und ohne Zwänge auskommt. Versetzt mit den für INA KENT charakteristischen Teilungsnähten und zurückhaltenden Außentaschen, präsentiert sich THE MILLER in einem formellen und gleichsam legeren Erscheinungsbild. Die Unisex-Bag besteht aus robustem, pflanzlich gegerbtem und hautfreundlichem Büffelleder in subtil glänzendem Schwarz. Ausgestattet mit abnehmbaren, längenverstellbarem Textilriemen – der besonders schonend zur Kleidung ist – und Leder-Handgriffen, lässt sich THE MILLER ed.1 als Schultertasche, Crossbody Bag, Seesack und Handtasche tragen. Die eigens für das Modell designten Karabiner im Unisex-Design sind besonders flexibel und können sich um 360 Grad drehen – dadurch liegt der Baumwollriemen immer flach auf.

Preis: EUR 495

Verfügbarkeit: Bereits erhältlich (z.b. hier)