Valentinstags-Geschenke gesucht? Huawei hat Deals für euch!

Huawei hat das Richtige für alle, die dieses Jahr mit einem außergewöhnlichen Geschenk zeigen möchten, wie sehr sie ihre Liebsten schätzen.

Für Musik-Liebhaber:innen: Die Huawei FreeBuds 5i

Für die meisten Menschen ist der Valentinstag einer der romantischsten Tage des Jahres. Aber neben Zeit zu zweit kann die Liebe auch mit bedeutungsvollen Geschenken Liebsten gefeiert werden. Mit den speziellen Huawei Valentinstags-Angeboten stehen einzigartige Geschenke, wie etwa die neuen Huawei FreeBuds 5i (zu unserem Test) bereit, um magische Momente zu schaffen, Erfahrungen zu teilen und Erinnerungen festzuhalten. Für so viele von uns ist Musik wichtig, warum also nicht den Liebsten ein Geschenk machen, das ihnen ein Lächeln auf das Gesicht zaubert? Mit zertifizierter Hi-Res Sound Qualität, Multi-Mode Geräuschunterdrückung bis zu 42 dB und einer Musikwiedergabe von bis zu 28 Stunden sind die neuen In-Ear-Kopfhörer von Huawei für unter 100 Euro ein absolutes Schnäppchen.

Anpassabre Audioeffekte, hohe Klangqualität und hybride Geräuschunterdrückung: So schaffen die Huawei FreeBuds 5i die perfekte musikalische Begleitung für jeden Valentinstag, egal ob ein gemeinsamer Tanzabend oder ein romantisches Abendessen ansteht. Besonders interessant: Beim Tragen der Earbuds können Nutzer:innen zwischen unterschiedlichen Geräuschunterdrückungsmodi wählen, um sich an die aktuelle Geräuschkulisse anzupassen. Zusätzlich verfügen sie über eine AI-Geräuschunterdrückungsfunktion, die menschliche Stimmen mithilfe eines neuronalen Netzwerkalgorithmus verbessert, sodass Anrufe kristallklar bleiben. Im Vergleich zur vorherigen Generation sind die neuen In-Ear-Kopfhörer noch leichter für einen noch höheren Tragekomfort. ​

Aus Liebe zur Fotografie: Das Huawei Mate50 Pro

Eine Verabredung in einem eleganten Restaurant, ein romantischer Spaziergang im Park, ein Wochenendausflug mit dem oder der Liebsten – all das können gute Gelegenheiten sein, um romantische Fotos für die Ewigkeit zu machen. Doch die schönsten Momente kommen manchmal unerwartet. Gerade diese sollten aber festgehalten werden. Mit den neuen Huawei-Handys können unter allen Bedingungen atemberaubende Fotos und Videos aufgenommen werden. Das beste Beispiel ist das Huawei Mate50 Pro. Es ist eines der fortschrittlichsten Smartphones überhaupt. Dank der Softwareleistung, dem eleganten und robusten Design und der branchenführenden Technologie in Bezug auf die mobile Fotografie ist es das perfekte Smartphone für alle Fotoenthusiasten.

Die 50-MP-Ultra-Aperture-Kamera ist mit einer großen Blende von f/1.4 ausgestattet und arbeitet mit der XD Fusion Pro Bild-Engine und hoher Lichtaufnahme für eine bessere Helligkeit, Licht- und Schattendetails sowie Kalt- und Warmvergleiche. Im Auto-Modus passt die intelligente Blende die Blendengröße an die Szene und das Aufnahmeszenario an. Im Profi-Modus gibt es die Möglichkeit, die Tiefenschärfe und den Grad der Unschärfe manuell einzustellen. Mit dem Huawei Mate50 Pro (hier geht es zu unserem Review des Smartphones) können alle Arten von Fotos aufgenommen werden – von Porträts der Liebsten über lebendige Landschaftsaufnahmen auf gemeinsamen Reisen bis hin zu exzellenten Low-Light-Fotos und -Videos.

Huawei Smartwatches: Für alle, die Aktivität lieben​

Ein romantischer Spaziergang oder eine Wanderung zum gemeinsamen Lieblingsplatz – viele Paare verbringen den Valentinstag am liebsten aktiv. Eine Smartwatch ist ein perfektes Geschenk für diejenigen, die gerne Sport treiben. Das nahtlose Titangehäuse der Huawei Watch GT 3 Pro (zu unserem Test) verbindet mit klaren Linien und Konturen Sportlichkeit mit Business Casual und passt so zu jedem Stil. Neben dem innovativen Design und den hochwertigen Materialien bietet diese Sport-Smartwatch ein wissenschaftlich fundiertes Workout. Dies gelingt dank fortschrittlicher Gesundheits-Tracking-Funktionen, einschließlich ständiger Überwachung von Herzfrequenz, SpO2-Werten und Stress sowie präziser Schlafüberwachung. Ein ideales Accessoire für all eure Liebsten!

Die Gesundheit ist den meisten Menschen am Wichtigsten. Obwohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen jede:n – unabhängig von Geschlecht und Alter – betreffen können, überprüfen laut der Huawei-Gesundheitsstudie (wir berichteten) nur 65 % der Befragten regelmäßig ihren Blutdruck. Der erste Schritt auf dem Weg zur Prävention besteht darin, sie weithin verfügbar zu machen. Die Huawei Watch D (hier geht’s zu unserem Test) hilft dabei. Zusätzlich ist sie mit einem hochauflösenden Blutdrucksensor und EKG-Überwachung ausgestattet. Das Luftkissen erkennt Druckveränderungen genau und passt sich während des Aufblasens dem Handgelenk an. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen kann die Smartwatch durchgehend getragen und genutzt werden – sehr ausdauernd!

Huawei FreeBuds 5i

Unverbindlicher Richtpreis: 99 Euro

Verfügbarkeit: ab sofort

Farben: Isle Blue, Nebula Black, Ceramic White

Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/headphones/freebuds5i/

Huawei Mate50 Pro

Unverbindlicher Richtpreis: 1.299,- Euro

8+256 GB

Verfügbarkeit: ab sofort

Farben: Starry Black

Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/mate50-pro/

Huawei Watch GT 3 Pro Titan

Unverbindlicher Richtpreis: ab 329,- Euro

Verfügbarkeit: ab sofort

Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/wearables/watch-gt3-pro-titanium/

Huawei Watch GT 3 Pro Keramik

Unverbindlicher Richtpreis: 369,- Euro

Verfügbarkeit: ab sofort

Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/wearables/watch-gt3-pro-ceramic/

Huawei Watch D