Valamar startet die größte Investmentrunde im kroatischen Tourismus

Das österreichische Tourismusunternehmen Valamar setzt seine Expansion in Kroatien fort und gibt seinen ehrgeizigen strategischen Entwicklungsplan bis zum Jahr 2026 bekannt. Mit der Errichtung von zwei neuen Luxusresorts unter der Marke Valamar Collection in Poreč und auf der Insel Rab, baut das Unternehmen seine Präsenz in Kroatien weiter aus. Die Gesamtinvestition beträgt 450 Millionen Euro.

„Bis 2026 strebt Valamar ein zweistelliges Wachstum des Geschäfts- und Unternehmenswerts an. Unser Ziel ist es, den Umsatz auf 500 Millionen Euro zu steigern und unseren Aktionären eine nachhaltige jährliche Dividendenrendite von 4% zu bieten. Wir sind fest entschlossen, weiterhin die Verbesserung der Qualität unserer Hotels und Campingresorts, die Entwicklung der Infrastruktur unserer Reiseziele sowie grüne Energie und Digitalisierung zu fördern. Mit der Investition in das Pical Resort 5* im Wert von 139 Millionen Euro tragen wir nicht nur zur Erhöhung der regionalen Wertschöpfung bei, sondern stärken auch unsere Position als führendes Unternehmen in der nachhaltigen Tourismusentwicklung“, erklärt Dr. Franz Lanschützer, Aufsichtsratsvorsitzender von Valamar.

Das neue Valamar Collection Pical Resort 5* wird über 513 Unterkunftseinheiten, 10 thematische Restaurants und Bars, ein Wellnesscenter, betreute Strände und Beachclubs, Außen- und Innenpools, Kinderspielplätze und Unterhaltungsbereiche auf einer Fläche von 1.200 m2 verfügen und bietet Annehmlichkeiten für verschiedene Urlaubsarten. Abgerundet wird das Angebot des 5-Sterne-Resorts durch ein erstklassiges Kongresszentrum mit einer Gesamtkapazität von bis zu 1.200 Teilnehmern. Die Projektrealisierung ist für Ende 2025 geplant, wobei der Buchungsstart, das Mitarbeiter-Recruiting und Training bereits in diesem Jahr beginnen sollen.

Die zweite strategische Investition ist das Valamar Collection Resort auf der Insel Rab im Wert von 54 Millionen Euro, das im Sommer 2025 eröffnet wird. Geplant sind ein All-Inclusive-Service für Familien sowie ein facettenreiches Entertainmentprogramm für Kinder jeden Alters. Dieses Projekt stärkt die Position der Insel Rab als Vorreiter für Familienurlaube an der Adriaküste.

Mit einem Umsatz von 372 Millionen Euro verzeichnete Valamar 2023 ein Wachstum der Betriebseinnahmen von 14%. Dieser Anstieg ist vor allem auf gezielte Investitionen zur Modernisierung des Portfolios zurückzuführen. Der Betriebsgewinn (bereinigtes EBITDA) erreichte dabei 109 Millionen Euro. Im Dezember 2023 eröffnete Valamar das dritte Hotel in Österreich: das Obertauern PLACES by Valamar. Diese Lifestyle-Hotelmarke bietet Gästen ein einzigartiges Erlebnis inmitten der Alpinen Destination. Mit einer Investition von rund 34 Millionen Euro ist das Obertauern PLACES Hotel by Valamar das erste seiner Art in den Alpen.