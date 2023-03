Urtopia Carbon One – Interview mit CEO Zhang Bo

Das Fahrrad hat ein tolles Design und ist hochwertig verarbeitet – Wer ist die Zielgruppe, da der Preis relativ hoch ist?

Unser Unternehmen hat sich der Entwicklung schöner und innovativer Produkte verschrieben, die dazu beitragen können, diese Welt fröhlicher, lebendiger, gesünder und nachhaltiger zu machen. Unsere Zielgruppe ist nicht nach Alter, ethnischer Zugehörigkeit oder Einkommen segmentiert. Wir möchten Menschen ansprechen, die leidenschaftlich gerne Neues entdecken, die optimistisch und mutig sind und die nicht nur nach Nutzen, sondern auch nach Schönheit und Eleganz streben. Was den Preis anbelangt, so sind die Herstellungskosten des Fahrrads höher als bei herkömmlichen Fahrrädern, da wir uns für Kohlefaser als Hauptmaterial für den Rahmen entschieden haben, wodurch das Gesamtgewicht des Fahrrads nur 15 kg beträgt. Im Gegensatz zu anderen Herstellern achten wir sehr auf das Gesamtgewicht des Fahrrads, da wir das E-Bike einem breiteren Publikum zugänglich machen wollen. Ältere Fahrer:innen und Menschen, die in Wohnungen leben oder in U-Bahn-Stationen ein- und aussteigen müssen, sind also nicht davon ausgeschlossen, E-Bikes zum Spaß, für die Fitness oder zum Pendeln zu nutzen.

Der Fahrradmarkt ist hart umkämpft und es gibt viele bekannte Marken, die schon seit langem E-Bikes herstellen. Was war die Motivation, in dieses Geschäft einzusteigen?

Wir glauben wirklich, dass E-Bikes noch besser werden können. Sie können den Fahrer:innen mit einer intuitiveren Benutzeroberfläche, einem reibungsloseren Fahrerlebnis und einer besseren Anpassungsfähigkeit an verschiedene Szenarien besser dienen und nicht zuletzt mit einem schön aussehenden und unsichtbaren Unterstützungsantrieb. Neben der Motivation, bessere Produkte herzustellen, sind wir im Gründungsteam vor allem leidenschaftliche Biker:innen. Wir haben noch einige verrückte Ideen, die wir gerne ausprobieren würden, wie z.B. einen Nintendo-ähnlichen Lenker, ein Bohnenmann-ähnliches Display, Projektionslichter auf dem Boden oder Navigation direkt auf dem Fahrrad, die es einem ermöglicht, nicht mehr auf die winzige Karte auf dem Handy-Display starren zu müssen. Ein E-Bike zu bauen ist eine Herausforderung, aber der Spaß ist die Mühe wert!

Was hebt ein Urtopia-Fahrrad von anderen ab, was ist der USP?

Wir glauben, dass ein E-Bike nicht nur ein Verkehrsmittel ist, sondern auch Ihr Straßenkumpel sein kann. Abgesehen vom Nutzen eines Fahrrads, das Sie von A nach B bringt, ist das E-Bike, das Sie wählen, auch eine Demonstration Ihres Lebensstils. Wir haben uns viel Mühe mit dem futuristischen Design und der Form gegeben und unser leichtes Design soll die Ansprüche von Menschen mit Mobilitätsbedürfnissen befriedigen. Spielerisch, mit einem hohen Anspruch an Schönheit jenseits des Nutzens und mit dem Menschen als Biker im Mittelpunkt – das ist unser USP.

Das Design mit diesem ungewöhnlichen Rahmen ist auffällig. Wollen Sie damit einen Trend zu futuristisch anmutenden E-Bikes setzen?

Ja, als wir den Rahmen entworfen haben, hatten wir mehrere Gedanken: 1. Wir wollen, dass das Fahrrad auf den ersten Blick auffällt; 2. das Fahrrad vermittelt dem Fahrer:innen ein sanftes, entspanntes und elegantes Gefühl, anstatt starr oder schwerfällig zu sein; 3. das Fahrrad ist energiegeladen und lebendig, aber nicht aggressiv oder aufdringlich, es lädt Fahrer:innen ein und umarmt sie gleichberechtigt, anstatt nur für Profis bestimmt zu sein; 4. wir lassen uns vom Mobius Ring inspirieren, um unseren Wert von Nachhaltigkeit und Recycling zu unterstreichen.

Wir wollen, dass jedes Fahrrad, das wir entwerfen, eine Geschichte erzählt.

Wird es in Zukunft weitere Modelle geben, vielleicht auch ein Mountainbike, oder liegt der Schwerpunkt auf dem urbanen Umfeld?

Natürlich wird es neue Fahrräder geben! Nach dem Erfolg des Carbon One sind wir begeistert von den neuen Fahrradlinien, die mehr Szenarien mit unterschiedlichen Charakteren abdecken. Das Carbon One, das Sie gesehen haben, ist ein Sportler im Herzen, und später werden Sie vielleicht Künstler, Krieger, Kämpfer oder Wissenschaftler sehen.

Was können wir als nächstes erwarten?

Wir wollen eine Reihe von Aspekten weiter erforschen, die das Fahrgefühl verbessern. Wir entwickeln Steuerungsalgorithmen, um den Motorcontroller zu optimieren, so dass die Reichweite erhöht werden kann, ohne die Unterstützungsleistung zu beeinträchtigen; eine neue Strategie für adaptives Fahren ist ebenfalls in der Entwicklung, so dass Fahrer:innen eine stabile manuelle Leistung erbringen und der Controller adaptiv Unterstützung für unterschiedliches Gelände und Steigungen liefert. Auch die Konnektivität der Fahrrad-App hat noch großes Potenzial: Wir werden weitere Upgrades und Updates bereitstellen, um die Visualisierung von Fahrdaten, die Fahrer-Community, die Navigation und die Erkundung von Städten besser zu unterstützen.