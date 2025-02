Warten auf Fable: RPG-Epos kommt erst 2026

Das Fable-Remake, das ursprünglich in diesem Jahr veröffentlicht werden sollte, wurde auf 2026 verschoben.

Fable kommt 2026

„Wir werden Fable tatsächlich mehr Zeit geben“, sagt Craig Duncan, Leiter der Xbox Game Studios, in einer neuen Folge des offiziellen Xbox-Podcasts. „Obwohl ich weiß, dass das vielleicht nicht die Nachrichten sind, die die Leute hören wollen, möchte ich den Leuten versichern, dass es sich definitiv lohnt zu warten.“ Playground, der Forza Horizon-Entwickler, hat bereits „ehrlich gesagt, die am schönsten realisierte Version von Albion gemacht, die Sie je gesehen haben“, fährt der Xbox-Direktor fort. „Ich habe ein unmissverständliches Vertrauen in das Playground-Team. Wenn man an ihre Geschichte und ihr Vermächtnis für Forza Horizon denkt – die letzten beiden von der Kritik gefeierten Spiele […], preisgekrönte, schön, großartig gespielt.“

Xbox enthüllte Fable erstmals im Jahr 2020, aber seitdem zögert es, mehr Details über das Action-Rollenspiel zu teilen – das erste Spiel, das sich der Fantasy-Serie seit fast zwei Jahrzehnten anschließt. Fable bekam erst 2023 einen vollständigen Trailer, obwohl Duncan während seines offiziellen Xbox-Podcast-Auftritts frisches Pre-Alpha-Aufnahmen teilte, was die Vorfreude auf den Titel weiter entfachte. Die neuen Clips zeigen Fables üppige, von Blumen gefleckte Umgebungen und dynamische Schwertkämpfe, und Duncan fügt hinzu, dass sich die Quests, Bosskämpfe und Magie des Spiels während seiner praktischen Zeit „erstaunlich anfühlten“. „Es gibt keine größeren Fans von Fable als Franchise [als] das Playground-Team, das es macht“, fährt Duncan fort. „Es ist eine wirklich lustige Balance zwischen, was sind die Spielunterrinne, die Fable treu sind? Und was ist eine moderne Neuinterpretation der Version von Playground Games’s Fable?“