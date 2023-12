Update: Disney Dreamlight Valley verlässt die Early Access-Phase und bringt A Rift in Time

Vorbei ist es mit dem Early Access: Mit Disney Dreamlight Valley 1.0 ist das Spiel nun endgültig offiziell erschienen, und es gibt jede Menge Inhalte.

Über Disney Dreamlight Valley 1.0

Gameloft veröffentlichte zunächst Disney Dreamlight Valley im Early Access für die PC-, PlayStation-, Switch- und Xbox-Plattformen, wobei bald darauf eine macOS-Version erschien. Es ist im Wesentlichen eine Lebenssimulation, die im Disney-Universum spielt, in der ihr mit vielen Charakteren aus Disney- und Pixar-Franchises interagieren dürft. Wir können Quests abschließen, uns an Aktivitäten beteiligen und Strukturen bauen, während wir verschiedene Welten im Traumschloss erkunden. Das Spiel hat einen relativ positiven Empfang von Fans und Kritikern (auch bei unserem eigenen Test) erhalten, insbesondere mit einer derzeit sehr positiven Bewertung von 92% auf Steam.

Das The Pumpkin King Returns-Update am 5. Dezember 2023 (also heute nachmittag) kommt, um eine Vielzahl von Ergänzungen und Änderungen am Spiel unterzubringen. Zu diesen Ergänzungen gehören die stark nachgefragte Funktion Valley Visits, bei der die Spieler endlich miteinander abhängen können, der Royal Winter-Sternenpfad, die Möglichkeit, Dorfbewohner im Spiel hinzuzufügen und zu entfernen (mit Ausnahmen) und die Erweiterung A Rift in Time (unter anderem mit Rapunzel) werden verfügbar sein. Darüber hinaus können wir erwarten, dass viele Gameplay-Verbesserungen kommen, einschließlich verschiedener Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit bestimmten Quests. Also spielen wir weiter Disney Dreamlight Valley – wie steht es da mit euch?